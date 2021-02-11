Türk Ytong, 10 haftada kurulan kalıcı ev üretimine başladı

Pandemi ile birlikte hem kendi evini yapmak isteyenlerin taleplerine cevap vermek hem de gençlerin gelecekteki ev arayışlarını karşılamak için Türk Ytong, 8 ila 10 hafta içinde kurulabilen kalıcı konut geliştirdi. Arsa hariç ortalama metrekare maliyeti 2 bin 500 TL olan evler, dağ eteğinden, deniz kenarına kadar 4 farklı tipte sunuluyor.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Buluşmalarına konuk olan Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak, pandeminin yaşam şekillerimizi derinden etkileyerek, çalışma odası, bahçeli ve balkonlu evlerin farkını hatırlattığını belirtti. Bu dönemde kendi evini yapmak isteyen insanların arayış içinde olduğunu gördüklerini söyleyen Öztoprak, “Ancak nereye başvuracaklarını bilemediklerini gördük. 58 yıldan bu yana hızlı konut ihtiyacı yönelik ürünler üreten bir firma olarak bu konuyu ele aldık. Böylece kendi evini yaptırmak isteyene mimari planları yapılmış, 69 metrekareden başlayıp…çıkan ile 4 hazır proje sunmaya başladık. Meşe, Zeytin, Gürgen ve Ardıç Ev adlarına evler, depreme dayanıklı, A sınıfı enerji kimliğine uygun ısı yalıtım özelliğine sahip” dedi.

En fazla talep Ege Bölgesi’nden

Ytong Ev’in duvarları, döşemeleri ve çatısının Ytong Paneller kullanılarak yığma yapı sistemiyle ile inşa edildiğini belirten Öztoprak, “Çelik donatılı olarak üretilen Ytong Panelleri şantiyede bir vinç kullanılarak toplam 8 ila 10 hafta arasında yapılabiliyor. Kalıcı konut olarak yapılan evlerin metrekare maliyeti ise arsa hariç 2500 TL” dedi. Yıllık 250 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını aktaran Öztoprak, en fazla talebi ise Ege Bölgesi’nden aldıklarını söyledi.

200 gencin talebini inceledi

Evlerin modifikasyona açık olduğunu ifade eden Öztoprak, isteyenin daha ek oda ekleyebildiğini kaydetti. Gençlerin taleplerini doğru çözmek için de 200 kişiyle anket yaptıklarını, buna göre evleri geliştirdiklerini kaydetti.



“Gençlerin 2030’da yaşayacakları konutları tasarlıyoruz”

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, nüfusun önemli bir kısmının evlerde çalıştığı, yaşam biçimlerinin köklü değişimler yaşadığı bu dönemde yaptıkları evlerle yaşam kalitesini belli bir düzeye getirmeyi hedeflediklerini anlattı. Pandemide trendlerin değiştiğini, genç neslin de artık yaşayacağı konutlarla daha ilgili davranmaya başladığını belirten Hinginar, “Bu düşüncelerle gençlerin 2030 ile 2040’larda yaşayacakları şekilde konut geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Hinginar, mimarlık ve mühendislik ofisleriyle görüşerek 4-5 aydan bu yana konsepti geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.