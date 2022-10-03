Türk Ytong’a yeni genel müdür

Yapı malzemeleri üreticisi Türk Ytong’da gerçekleşen üst düzey atama ile Genel Müdürlük görevine Tolga Öztoprak getirildi. Türk Ytong’da 2006’dan bu yana Satış Müdürü, Ürün Müdürü gibi görevlerde deneyim kazanan ve 2012’den bu yana Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tolga Öztoprak, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren Türk Ytong Genel Müdürü olarak atandı.



1973 Ankara doğumlu Tolga Öztoprak, TED Ankara Koleji ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. La Salle Üniversitesi’nde pazarlama uzmanlık dalı ile MBA eğitimini tamamladı. İsveç ve Finlandiya menşeli şirketlerde yapı malzemesi satış ve pazarlaması alanında deneyim kazanan Öztoprak, ABD’de United Concrete Products şirketinde Ürün Satış ve Pazarlama Müdürü olarak 3 yıl görev yaptı.

Amerika’da Yetkin Mühendislik Lisansı için gerekli EIT sertifikasına sahip olan Öztoprak, Avrupa Gazbeton Üreticileri Birliği (EAACA), Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB), Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Çatı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER), Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) gibi derneklerin yönetim kurulu veya komitelerinde görev alıyor.