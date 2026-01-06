Türk yumurta ihracatına küresel koridor: DP World’den soğuk zincir atağı

DP World, Türk yumurta üreticilerinin Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüketicilere erişimini sağlayan yeni bir soğuk zincir koridorunu hizmete açtı. Deniz yolu üzerinden işletilen bu hat sayesinde, yumurta başta olmak üzere bozulabilir ürünler, yüksek teknolojiye sahip soğutmalı konteynerler ve depolama altyapısıyla güvenli şekilde taşınıyor.

Yeni hizmet, Türkiye’deki çiftliklerden çıkan ürünlerin Dubai, Kuveyt, Bahreyn ve ABD gibi pazarlardaki perakende ağlarına verimli ve izlenebilir biçimde ulaştırılmasını hedefliyor.

İlk aşamada aylık 6,7 milyon yumurta

Koridorun ilk fazında haftalık servisle aylık yaklaşık 6,7 milyon yumurtanın taşınması planlanıyor. Talebe göre ölçeklenebilen yapı sayesinde, hattın olgunlaşmasıyla birlikte yıllık taşıma kapasitesinin 450 milyon yumurtaya kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Türkiye, dünyada ilk üçte

World Integrated Trade Solution (WITS) verilerine göre Türkiye, 2024 yılında Hollanda ve Polonya’nın ardından dünyanın en büyük üçüncü yumurta ihracatçısı konumunda yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’nin yumurta ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını alarak en önemli pazar oldu. DP World ise deniz yoluyla taşınan toplam hacmin halihazırda yüzde 30’unu yönetiyor.

“Akıllı lojistik belirleyici rol oynuyor”

Bozulabilir ürün taşımacılığında doğru teknolojinin kritik önem taşıdığını vurgulayan DP World Doğu Avrupa İcra Başkan Yardımcısı Kris Adams, yumurtanın hassas bir ürün olmasına rağmen uygun teknoloji, uzmanlık ve küresel altyapı sayesinde kıtalar arasında güvenli şekilde taşınabildiğini belirtti. Adams, bu yeni hattın Türkiye’nin tarım sektörü için önemli ihracat fırsatları yarattığını ve her müşteri için özel çözümler sunabildiklerini ifade etti.