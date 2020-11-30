Türk-Yunan ortaklı Pabalk’ı Fernas alıyor

Kerim ÜLKER

Turizmden inşaata, enerjiden gıdaya birçok alanda yatırımları bulunan Fernas, madencilik sektöründe önemli bir satın alma yapıyor. Fernas, Türk-Yunan ortaklı Pabalk Maden’in tamamını devralıyor. Satın almayı Fernas’ın sahiplerinden Ömer Faruk Nasıroğlu yapıyor. Fernas İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi de olan Nasıroğlu, anlaşma tamamlanırsa inşaat, tarım ve sanayi sektöründe kullanılan perlit madeni alanında öne çıkan Pabalk Maden’in tamamını devralmış olacak. 1982 yılında kurulan Fernas, Türkiye dışında Orta Doğu, Güney ve Orta Asya’da inşaat, enerji üretimi, şehir içi doğal gaz dağıtımı, sanayi, madencilik, gıda ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Bünyesinde bulunan Hidroelektrik, Rüzgar ve Güneş santralleri ile 380 MW’si işletmede olmak üzere toplam 610 MW kurulu güç kapasitesi ile tamamı yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten Fernas, 2007‘den bu yana Diyarbakır’da doğalgaz dağıtım faaliyeti yapıyor.

ŞİRKETİ, YUNAN MADEN İŞLETMECİLERİ BAŞKANI YÖNETİYOR

Aksaray, Ankara ve Batman illerinde toplamda 14 adet fabrika ve üretim tesisi yatırımı bulunan Fernas, bu fabrikalarda alçı, alçı plaka, beton astarı, yapı kimyasalları ve araç fren sistemleri üretimi gerçekleştiriyor. Meyve bahçeleri, meyve suyu fabrikası ve soğuk hava deposu yatırımları da bulunan Fernas’ın satın aldığı Pabalk Maden ise 1962’den bu yana faaliyet gösteriyor. Pabalk’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ise Athanasios Kefalas yapıyor. Kefalas, ayrıca Yunan Maden İşletmeleri Derneği Başkanı. Pabalk’ın Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı ise Türkiye Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı başkan Yardımcısı Dündar Ergünalp.