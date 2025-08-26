Turka’dan araç muayenede yeni dönem için ilk imza

Turka markasıyla 2027- 2047 döneminde­ki araç muayene hiz­metlerini yürütme hakkını kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden biri­nin kazanılmasının ardından Turka Araç Muayene Ekibi, Özelleştirme İdaresi Başkan­lığı’na (ÖİB) bir çalışma ziya­reti gerçekleştirdi. 21 Mayıs 2025’te Ulaştırma ve Altya­pı Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın koordi­nasyonunda sonuçlandırılan araç muayene ihalesini MOI Ortak Girişim Grubu kazan­mıştı. Ziyaret, Türkiye’den Met-Gün Grup, ABD’de araç muayene ve emisyon testleri yapan Opus Group ile Itver­sia Gestion S.L ve VTV Nor­te SA şirketlerinden oluşan MOI Ortak Girişim Grubu ta­rafından, araç muayenede ye­ni dönemi başlatacak özelleş­tirme sözleşmesinin imzalan­ması sürecindeki adımlardan biri olan sözleşme taslakları­nın parafe edilerek Danıştay görüşüne sunulması aşaması kapsamında yapıldı.

“Araç muayene sistemi sağlıklı ve verimli işlemeli”

Danıştay tarafından görüş verilmesini takiben sözleş­me Özelleştirme İdaresi Baş­kanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile MOI Ortak Giri­şim Grubu arasında imzala­nacak ve 2027 yılından başla­yarak 2047 yılına kadar araç muayene hizmetleri Turka markasıyla MOI Ortak Giri­şim Grubu tarafından veri­lecek. Ziyarete ilişkin yazı­lı açıklamasında dünyada en yüksek araç muayenesi yapı­lan ülkelerden birinin Türki­ye olduğunu söyleyen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Sal­man, “2024’te trafikte kayıtlı 31 milyondan fazla araç vardı ve bu sayıya her yıl yaklaşık 1 milyon araç ekleniyor. Bu da trafikteki araçların güvenliği­nin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Araç muayene sisteminin sağlıklı ve verim­li işlemesi, trafik kazalarının önlenmesinde hayati bir rol oynuyor; çünkü yola çıkan her aracın teknik olarak güven­li olması, binlerce hayatı doğ­rudan etkiliyor. Hedefimiz 15 Ağustos 2027’de, Türkiye ge­nelindeki 249 istasyonumuz­la bu süreci sorunsuz olarak devralarak başlamak. Özelleş­tirme İdaresi Başkanlığı’nda gerçekleştirdiğimiz sözleş­me taslaklarının parafesi iş­lemiyle birlikte geçen aylarda başlattığımız çalışmalarımı­zın önemli aşamalarından bi­rini daha tamamladık” dedi.

“Küresel bilgi birikimimizi otomotiv için kullanacağız”

Her yıl tekrarları ile 15 milyona ulaşan Türkiye’de­ki araç muayene işlemlerini hızlı, verimli, güvenilir ve in­san odaklı olarak devam et­tirmek için gerekli hazırlıkla­rı yaptıklarını belirten Opus Group CEO’su Lothar Geilen de, “MOI Ortak Girişim Gru­bu’nu oluştururken araç mu­ayenesi konusunda alanının en iyileri ile bir araya geldik. Türkiye’deki ortağımız Met- Gün Grup, bu girişim grubu­nun ihaleyi kazanması konu­sunda büyük emekler verdi. Birlikte çalışarak elde ettiği­miz başarı dünya çapında ses getirdi. Türkiye’ye yaptığımız yatırımlarla da bu konuya ne kadar önem verdiğimizi gös­teriyoruz” diye konuştu. Gei­len, Türkiye gibi dünyanın en önemli ekonomilerinden bi­rinin lokomotif sektörlerin­den otomotivin daha da ileri­ye gitmesi için küreselde elde ettikleri tecrübelerini akta­racaklarını ifade etti.

“Kart ile komisyonsuz ödeme”

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda atılan imza ile araç muayene istasyonlarının yeni dönem hazırlıklarının hız kazanacağını söyleyen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, şu bilgileri paylaştı: “2027-2047 dönemi boyunca yapacağımız değerlendirmelerle, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni araç muayene istasyonları açacağız. Bu yüzden de birlikte çalışacağımız girişimcileri doğru seçmek bizim için çok önemli. Hayata geçireceğimiz bayilik sistemine katılacak güvenilir iş ortaklarımızla uzun süreler boyunca çalışmak istiyoruz. Tüm operasyonlarımızda, alt işleticilerimizle birlikte, sektörde halihazırda çalışanları da bünyemize katmayı hedefleyerek, tecrübesi olan 4 bin 500 kişiden oluşturacağımız ekibimizle istihdam hedefimizi daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Diğer yandan, araç muayene hizmetlerinde yeni dönemde, vatandaşların konforunu ve memnuniyetini artırmaya yönelik önemli düzenlemeler hayata geçireceğiz. Muayene ücretleri artık komisyon farkı alınmaksızın kredi kartı gibi farklı ödeme yöntemleriyle ödenebilecek; istasyonlarda kafeterya, bekleme alanları ve elektrikli araç şarj üniteleri gibi ek hizmetler sunulacak. Ayrıca online randevu ve şikâyet sistemleri devreye alınarak işlemlerin hızlı ve kolay şekilde tamamlanması sağlanacaktır.”