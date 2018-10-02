TürkAkım’ndan Equinor’a yönetici transferi

02 Ekim 2018

Gazprom’a ait TürkAkım Projesi’nin Kamu İlişkileri Koordinatörlüğünü yürüten Dr. Cenk Pala, Türkiye’de enerji yatırımına hazırlanan bir başka dünya enerji devi Equinor (Statoil) şirketine transfer oldu. Dr. Cenk Pala, Equinor Türkiye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Pala, Equinor’un Türkiye’de iş geliştirme ve yatırım stratejilerinden sorumlu olacak.

DR. CENK PALA KİMDİR?

Dr. Cenk Pala, Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun. Yüksek Lisans Eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlayan Pala, kısa bir süre üniversite hocalığı yaptı.

1997 yılında üniversiteden ayrılarak BOTAŞ’ta çalışmaya başladı. 2001 yılından itibaren BOTAŞ Strateji ve İş Geliştirme Dairesi (bugünkü adıyla Uluslararası Projeler Dairesi) Başkanlığı görevini üstlendi. Pala, BOTAŞ’ta BTC, ITG, Nabucco, Samsun-Ceyhan gibi pek çok uluslararası doğal gaz ve petrol boru hattı projesinde görev aldı. 2008 yılından 2013’e kadar Alman E.ON Ruhrgas şirketinin Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.



Dr. Cenk Pala, Alman E.ON’un, Avusturyalı Verbund’a ait hisselerini devralarak Enerjisa’ya yüzde 50 payla ortak olmasını sağlayan ekipte yer alarak, Enerjisa’ya geçti. Gerek E.ON, gerekse Enerjisa’da görev aldığı dönem boyunca (2011-2016) TANAP’tan taşınacak Azerbaycan gazını Avrupa içlerine ulaştıracak TAP Boru Hattı Projesi Türkiye Temsilciliği görevini de yürüttü.

Cenk Pala Ocak 2017 itibariyle Türk Akım’ı hayata geçirmek üzere kurulan Gazprom iştiraki South Stream şirketine katıldı. Türk Akım Projesi'nin Kamu İlişkileri Koordinatörlüğünü üstlenen Cenk Pala, projenin hızla inşaat aşamasına gelmesi sürecinde çok aktif bir rol üstlendi.