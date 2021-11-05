Turkcell 1,4 milyar kâr elde etti

Turkcell Grubu konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin FAVÖK’ü 4 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 43,1 oldu. Turkcell’in 2021 yılı üçüncü çeyrek net karı yüzde 18 artarak 1,4 milyar TL’ye ulaştı ve tüm zamanların en yüksek çeyreklik seviyesine erişti.

Büyüme beklentisini yüzde 20'ye çıkardı

Turkcell, son çeyrekteki performansını da göz önüne alarak yıl hedeflerini bir kez daha yukarı yönlü güncelledi. Şirket yüzde 18 civarında olan 2021 yılı gelir büyüme öngörüsünü yaklaşık yüzde 20 seviyesine, FAVÖK beklentisini de yaklaşık 14,5 milyar TL seviyesine yükseltti.

3. çeyrekte 1,2 milyon yeni müşteri

2021 yılının üçüncü çeyreğinde 1,2 milyon yeni müşteri kazandığını açıklayan Turkcell, son 14 yılın en yüksek çeyreklik net müşteri kazanımına ulaştığını duyurdu. Turkcell, “1 milyon yeni müşteri” hedefi ile başladığı yılın ilk 9 ayında 2,5 milyon müşteri kazandı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde “Mobil, sabit, dijital servisler ve techfin gibi bir çok alanda hayata dokunan zengin ürün portföyümüz ve üstün hizmet kalitesine odaklanan yaklaşımımız sayesinde mevcut ve yeni müşterilerimizin tercihi olmaya devam ettik. Tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiği bu dönemde odağımıza müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve memnuniyetini aldık; çeyrek bazında son 14 yılın en yüksek müşteri kazanımına imza attık. Ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirilmesine yönelik motivasyonumuz, güçlü finansal performansımızdaki en önemli itici gücümüz oldu” şeklinde konuştu.

“Dijital dönüşüm ve 5G için fiber altyapı şart”

Özellikle pandemi sonrası dönüşen gündelik ve ekonomik hayat içerisinde genişbant hızının ve kapasitesinin daha kritik bir öneme kavuştuğunu aktaran Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin, dijital dönüşümün ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir fiber altyapıya kavuşabilmesinin önemli olduğunu aktardı.

Murat Erkan, şöyle devam etti: “Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G’ye hazırlık ve 5G’nin getireceği temel faydaları en iyi şekilde sunabilmek açısından da fiber altyapı büyük önem taşıyor. 5G teknolojileri konusunda çalışan gerek üniversiteler gerekse şirketlerle birlikte hareket ederek, Türkiye’de bir 5G çözüm ekosisteminin oluşturulmasına destek veriyoruz. 5G’ye geçiş sürecinde de yatırımı merkeze alan ve bu sayede rekabetin üst yapıda, değer teklifleri üzerinden gerçekleşmesine olanak sağlayacak yaklaşımı da gayet yapıcı ve olumlu buluyoruz.”