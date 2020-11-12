Turkcell, 142 patent ile Ar-Ge 250 lideri Turkcell oldu

12 Kasım 2020

Ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Ar-Ge 250 araştırması bu yıl da Ar-Ge ve yenilikçiliğin her geçen gün daha da derinleştiği Türkiye’de firmaların bu alana yaptığı yatırımların katlanarak arttığını gözler önüne serdi. Firmaların 2019 yılına dair Ar-Ge rakamlarını tüm detaylarını ile ortaya koyan araştırmada bu yıl Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre yapılan “İlk 50 Şirket” sıralamasında birinciliğe yerleşen isim Turkcell oldu.

İlk 10’daki patent sayısında telekomünikasyon sektörü ağır bastı

Turkcell 462 milyon 477 bin liralık Ar-Ge harcaması ile sektörel sıralamada telekomünikasyon firmaları arasında birinci sırada yer alırken, 2019 yılında aldığı 142 patent ile sektörel sıralamadaki birinciliği ile aynı performansı göstererek patent sıralamasında da listenin başında yer aldı.

2019 yılında yaptığı Ar-Ge harcaması ile (175 milyon 252 bin lira) sektörel sıralamada Turkcell’den sonra ikinci sırada yer alan Netaş Telekomünikasyon A.Ş., konu patente gelince bu kategoride de benzer bir performans gösterdi. Firma 2019 yılında aldığı 36 patent ile Turkcell’in ardından ikinciliğe yerleşti. Netaş geçtiğimiz yıl patent sıralamasında listenin 12’nci sırasında yer alıyordu.

Geçtiğimiz yıl listenin beşinci sırasında bulunan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yıl aldığı 33 patent ile sıralamada üçüncü oldu. Bu yıl elektronik sektöründe en fazla Ar-Ge harcaması yapan Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş., aldığı 32 patent ile patent sıralamasında dördüncü sırada kendine yer buldu.

Patent sıralamasında geçtiğimiz yılla kıyasladığında sıçrama yaşayan isim BSH (Bosch/Siemens) Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. oldu. Geçtiğimiz yıl bu kategoride 24’üncü sırada yer alan firma, bu yıl yapılan değerlendirmede ise aldığı 25 patent ile beşinciliğe yerleşti. BSH’ı sırasıyla Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (25), Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (23), Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş (23), MAN Türkiye A.Ş. (16) ve Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (15) takip etti.

Birinci sırada yer alan Turkcell ve ikinci sırada bulunan Netaş’ın aldığı patent sayısından da anlaşıldığı üzere Ar-Ge 250 araştırmasının 2019 yılında alınan patent sayısına göre yapılan sıralamasında, ilk 10’da telekomünikasyon sektörünün ağırlığı hissedildi.

2019 yılında Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre ilk 10 şirket

Sıra Firmanın Unvanı Alınan patent sayısı

1 Turkcell 142

2 Netaş 36

3 Eczacıbaşı 33

4 Vestel 32

5 BSH (Bosch/Siemens) 25

6 Anadolu Isuzu 25

7 Tofaş 23

8 Tırsan 23

9 MAN Türkiye 16

10 Türk Traktör 15

Tasarım tescilinde Bursalı tekstil damga vurdu

Ar-Ge merkezinde tescil edilen tasarım sayısına göre firmaların performansını da ortaya koyan araştırmada bu kategorinin lider ismi Bursalı Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. oldu. Geçtiğimiz yıl bu kategoride beşinci sırada olan firma, bu yıl dört basamak yukarı çıkarak, Ar-Ge merkezinde tescil ettirdiği 259 tasarım ile listenin zirvesine yerleşmeyi başardı.

Bursalı Tekstil’in ardından listenin ikinci sırasında bulunan isim Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2018 yılında Ar-Ge merkezinde tescil ettirdiği 23 tasarım ile söz konusu listenin 27’nci sırasında olan firma, 2019 yılına gelindiğinde bu alandaki performansını yaklaşık sekiz kat artırarak 161 tasarım tescili ile listede ikincilik koltuğuna oturan isim oldu. 2019 yılında yaptığı Ar-Ge harcaması ile listenin sonlarında (490.) kendine yer bulan Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş., konu Ar-Ge merkezinde tescil edilen tasarım sayısına geldiğinde çok daha başarılı bir performans ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl 11 tasarım tescili ile listenin 45’inci sırasında adını geçiren firma, bu yıl 81 tasarım tescili ile üçüncü olarak bu alanda ciddi bir sıçrama yaşadığını rakamlarla ortaya koymuş oldu.

2019 Yılında Ar-Ge merkezinde tescil edilen tasarım sayısına göre ilk 10 şirket

Sıra Firmanın Unvanı Tescil edilen tasarım sayısı

1 Bursalı Tekstil 259

2 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 161

3 Merkez Çelik San 81

4 Çilek Mobilya 60

5 Silverline 58

6 Seranit Granit Seramik 47

7 Kale Oto Radyatör 45

8 AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret 40

9 Eczacıbaşı 38

10 Kütahya Porselen 35

Tescil edilen faydalı modelde ASELSAN farkı

Ar-Ge 250 araştırması kapsamında bu yıl firmaların Ar-Ge merkezleri aracılığıyla tescil ettirdikleri faydalı modellerin sayıları da ortaya konuldu. Yapılan araştırmaya göre Ar-Ge merkezinde en çok faydalı model çıkaran şirketlerin başında savunma sanayinin devi Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. geliyor. Bu yıl yaptığı Ar-Ge harcaması ile listenin ikinci sırasında bulunan firma, Ar-Ge merkezinden çıkardığı 14 faydalı model ile bu listenin zirvesinde yer aldı. Aselsan’ı 10 faydalı model ile Estaş Eksantrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. takip ederken, listenin üçüncü sırasında yer alan isim ise 9 faydalı model ile Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. oldu. Tescil ettirdiği 5 faydalı model ile Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş. ise listenin dördüncü sırasına ismini yazdırdı.

2019 yılında Ar-Ge merkezinde tescil edilen faydalı model sayısına göre ilk 10 şirket

Sıra Firmanın Unvanı Tescil edilen faydalı model sayısı

1 Aselsan 14

2 Estaş 10

3 Korkmaz 9

4 Vestel 5

5 De-Ka Elektroteknik 5

6 Kayhan Ertuğrul 4

7 Alarko Carrier 4

8 Heksagon 3

9 Tırsan Kardan 3

10 Kale Kilit 3