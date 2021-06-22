Turkcell, 2020 sonu itibarıyla 50 milyar TL yatırım yaptı

Turkcell olarak 1994'te Türkiye'de ilk cep telefonu görüşmesini gerçekleştirmelerinin üzerinden 27 yılı aşkın süre geçtiğini hatırlatan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, geçen bu süre zarfında bir yandan abonelerine kaliteli iletişim imkanını sunmaya devam ettiklerini, diğer yandan da entegre dijital servisler sunan bir teknoloji şirketine dönüştüklerini aktardı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan teknolojik veri merkezlerini kullanıcıların hizmetine sunmaya devam ettiklerini belirten Aksu, "Tüm bu başarılarımızın arkasındaki unsur, üstün ve yaygın şebeke altyapımız. Güçlü altyapımız ve kaliteli insan kaynağımız sayesinde Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda tüm kurumsal ve bireysel müşterilerimize yol gösteren güçlü bir paydaş olduk. Hatta yurt dışına da dijital servis ve uygulama ihracatı gerçekleştirmeye başladık. 2021 birinci çeyrek sonu itibarıyla BiP'in 3 ay aktif kullanıcısı sayısı 40 milyona ulaştı. Bu kullanıcıların yaklaşık üçte birini ise yurt dışındaki müşterilerimiz oluşturuyor. Turkcell, bugüne kadar bu ülkede kazandıklarını yine bu ülkeye harcadı. 2020 sonu itibarıyla Türkiye'ye toplamda 50 milyar TL'lik yatırım yaptık. Aynı hızla yeni yatırımlarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

"Fiberde ortak altyapı bir an önce hayata geçmeli"

Bülent Aksu, 4.5G teknolojisiyle mobilde 1.6 Gbps, fiberde ise 10 Gbps’lik hızı müşterilerle buluşturduklarını bildirerek, "Bugün 10 Gbps hızı fiber internet sunduğumuz her ilde herkese sunabilen tek şirketiz. Fiber altyapı, sadece yüksek hız anlamına gelmiyor. Aynı zamanda fiberin yaygınlaşması 5G'ye geçiş için kritik bir öneme sahip. Bu nedenle ilk günden itibaren fiberde ortak altyapının bir an önce hayata geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda yapılan girişimlerde en önde yer almaya ve aktif rol oynamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fiber yatırımların dijitalleşme açısından elzem olduğunu vurgulan Aksu, ortak altyapıda atılacak her adımın ülke kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesine de olanak sağlayacağını söyledi.

"Çevre dostu yeşil enerji kaynaklarına yöneliyoruz"

Tüm iş süreçlerinde dünyaya bırakacağı izi düşünerek hareket ettiklerini belirten Bülent Aksu, dijitalleşmenin sağladığı ciddi kaynak tasarrufunun çevreye bırakılan izin küçülmesine de olanak sunduğunu kaydetti.

2020 Entegre Faaliyet Raporu'nda, iş süreçlerinin çıktılarını ve bu çıktılar sonunda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na nasıl bir katkı sağladıklarını detaylı biçimde anlattıklarını bildiren Aksu, "Bu çerçevede enerji odaklı faaliyetlerimizde çevre dostu yeşil enerji kaynaklarına yöneliyoruz. Turkcell sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar tamamen 'karbon nötr bir şirket' olma hedefi yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca, 2015'ten beri düzenli raporlama yaptığımız CDP (Carbon Disclosure Project) notumuzu C-'den B'ye yükselttik ve bu konuda da sektörümüzün lideri olduk." açıklamasını yaptı.

"Engelsiz Eğitim" ile 100 binden fazla öğrenciye ulaşıldı

Verilen bilgiye göre, Turkcell, "Geleceği Yazan Kadınlar" projesiyle bugüne kadar 3 bine yakın kadına eğitim verirken, üstün başarı gösteren katılımcılara da bünyesinde istihdam olanağı sağladı.

Öte yandan şirket, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle özel yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırmak ve onların bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla başlattığı "Zeka Gücü" projesiyle de bugüne kadar 70 bin öğrenciye eğitim imkanı sağladı.

Yanı sıra özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerinin artırılması ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlanması amacıyla 2015'te Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan "Engelsiz Eğitim" programıyla da bugüne kadar 60 ilde 112 okulda 100 binden fazla öğrenciye ulaşıldı.

2020'de 557 ulusal patent başvurusu yaptı

Verilen bilgiye göre, Turkcell'in Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji, bin 300 yetkin mühendisiyle dünya çapında birçok inovatif buluş, ürün ve hizmete imza atmaya devam ediyor. Sadece 2020 yılında 557 ulusal patent başvurusu yapan Turkcell'in bugüne kadar 2 bin 674 ulusal ve 167 uluslararası patent başvuru bulunuyor. Ayrıca şirket, 700'den fazla tescillenmiş patente de sahip.