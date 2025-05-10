Turkcell 2025’e güçlü başladı: İlk çeyrekte 48 milyar TL gelir

Turkcell, 2025 yılının ilk çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 48 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı ise yüzde 43,7 ile son 10 yılın en yüksek ilk çeyrek seviyesinde gerçekleşti. Net kâr ise 3,1 milyar TL oldu.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, güçlü finansal sonuçların sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir yansıması olduğunu belirterek, “Veri merkezi ve bulut işimizdeki yüzde 47,5’lik büyüme, yıl sonu hedeflerimiz için umut verici bir tablo sundu” dedi.

Mobil alanda faturalı abone oranı yüzde 76’ya çıkarken, mobil ARPU yüzde 15,9 arttı. Sabit segmentte ise 30 bin yeni fiber abone kazanıldı, toplam fiber hane erişimi 6 milyonun üzerine çıktı. Fiber ARPU ise yüzde 17,7 yükseldi. Şirket, Wi-Fi 7 teknolojisini Türkiye’de sunan ilk operatör oldu.

Yatırımlarını sürdüren Turkcell, sabit altyapıda ulusal ve uluslararası projeleriyle öne çıkıyor. İtalya iş birliğiyle hayata geçirilen denizaltı fiber kablolama projesiyle Avrupa ile Asya arasında yeni bir dijital koridor oluşturulması hedefleniyor.

Yeşil enerji yatırımlarına da devam eden şirket, aktif güneş enerjisi kapasitesini bu çeyrekte 8,2 MW’den 28,2 MW’ye çıkardı. Techfin alanında ise Paycell’in gelirleri yüzde 47,8, Financell’in ise yüzde 8,2 oranında büyüdü.

Turkcell’in mobil uygulaması ise 26,7 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Dijital kanallardaki müşteri etkileşimi yüzde 23 artarken, Turkcell Superonline platformu daha kullanıcı dostu hale getirildi.