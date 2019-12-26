Turkcell 25. yılında 144 ödül kazandı

26 Aralık 2019

25'inci yılını geride bırakmaya hazırlanan Turkcell, 2019 yılında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen birbirinden prestijli ödül törenlerinde 144 ödül aldı. Bu ödüllerden 76 tanesi yenilikçi pazarlama uygulamaları, 25 tanesi müşteri memnuniyeti, 24 tanesi teknoloji ve kalan 19 ödülde de yapay zeka, veri analitiği gibi farklı konularda elde edilen başarılar için verildi.

Turkcell, sektörün çatı kuruluşu olan GSMA tarafından da ödüllendirilerek Türkiye'nin adının yurt dışında bir kez daha başarı ile anılmasını sağladı.

GSMA'nın prestijli Global Mobil Ödülleri'nin Kadın İçin Teknoloji kategorisinde, Turkcell'in teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Geleceği Yazan Kadınlar, Sektör Liderliği Ödülü'ne layık görüldü.

Yine GSMA (Dünya Mobil Operatörler Birliği), nesnelerin interneti alanında yapılan güvenlik çalışmalarından dolayı Turkcell'e öncülük ödülü verdi.

Turkcell, bu gelişmelerle 2019 yılında GSMA’de ödül alan tek Türk şirketi oldu.

Turkcell, gençlerin oylarıyla Yılın COOL Markası seçildi

Turkcell, 2019 yılında gerek sektörel gerekse teknoloji ve pazarlama alanında aldığı ödüllerin yanı sıra kullanıcılar tarafından da tercih edilen marka olmaya devam etti.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri Turkcell'i En İyi Telekomünikasyon Şirketi kategorisinde büyük ödüle layık görürken, Marketing Türkiye Gençlerin Seçtiği COOL Markalar endeksi araştırmasına göre GSM Operatörleri kategorisinde Turkcell yine gençlerin oylarıyla Yılın COOL Markası seçildi.

Mediacat tarafından düzenlenen, yılın en sevilen markalarının belirlendiği Lovemarks ödül töreninde ise GSM operatörü kategorisinin en sevilen markası Turkcell oldu.

Dijital operatör Turkcell, 2019'da İngiltere ve Amerika'dan da ödüllerle döndü. Londra'da düzenlenen The Loyalty Magazine Awards'ta Gamification (Oyunlaştırma) kategorisinde Turkcell, Sürpriz Nokta ile büyük ödülün sahibi olurken, GNÇ Çatlat uygulamasıyla da Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi şampiyonluğunu elde etti.

Yine Londra'da düzenlenen Global Glotel Telecoms Ödülleri'nde Turkcell, Sabit Şebeke Gelişimi kategorisinde Müşteri Odaklı Arıza Önceliklendirme projesi ile ödüle layık görüldü.

Glotel Ödülleri, telekom endüstrisini dönüştüren ve geliştiren şirketlere veriliyor. Ayrıca, Los Angeles’ta düzenlenen Media Excellence Awards'ta ise Analitik/Data kategorisinde Customer Touch Point Platform (Temas Analitiği Platformu) ile ödüle layık görüldü.