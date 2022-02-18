Turkcell, 2,7 milyon yeni müşteri ile rekor kırdı

Turkcell Grubu, 2021 yılında gelirlerini geçen yıla göre 23,4 artışla 35,9 milyar TL’ye çıkardı. Grup bazında şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 22,4 artarak 15 milyar TL’ye ulaştı. Net kâr bir önceki yıla göre yüzde 18,7 oranında artarak 5 milyar TL oldu. Müşteri sayısını geçen yıla göre 2,7 milyon yükselten Turkcell, bu alanda son 14 senenin en güçlü net müşteri kazanım performansını elde etti. Mobil tarafta ise faturalı müşterilerini net 1,7 milyon artırarak bu alanda son 12 yılın rekorunu kırarken, 503 bin ön ödemeli müşteri kazanımıyla birlikte toplamda 2,2 milyon mobil müşteri kazandı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sektörde fark yaratan ve müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi çözümleri sayesinde geçen yıla göre 2,7 milyon müşteri kazandıklarını belirterek şunları söyledi: “Değişen tüketici alışkanlıklarıyla mobil ve sabit tarafta ortaya çıkan kaliteli ve hızlı hizmet ihtiyacını; müşteriyi merkeze alan stratejimiz ve sunduğumuz yüksek kaliteli, hızlı ve kapsayıcı hizmetlerimiz ile karşıladık. Bu sayede 2021 yılında 2,7 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın rekoruna imza attık. Böylece her yıl 1 milyonun üzerinde müşteri kazanma hedefimizi katlayarak hayata geçirdik. Faturalı müşterilerimizin mobil müşteriler içindeki payı ise toplam 1,7 milyon net faturalı müşteri kazanımı ile %66,4’e çıktı. En büyük motivasyon kaynağımız, müşterilerimizin bize gösterdiği bu ilgi ve Türkiye’nin Turkcell’i tercih etmesi.”

"2022'de yüzde 30 gelir artışı bekliyoruz"

Turkcell'in, 2021’de müşteri ve dijitalleşme odaklı stratejisiyle güçlü bir operasyonel performans sergilediğini ve her çeyrekte yukarı yönlü yenilediği yıl beklentilerini aştığını vurgulayan Erkan, "Bu kapsamda 2022 yılı için yaklaşık yüzde 30 gelir büyümesi, yaklaşık 19 milyar TL FAVÖK ve gelirlerinin yüzde 20-21’i aralığında ise operasyonel yatırım harcaması gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"653 bin yeni haneye ışık hızında fiber hizmet"

Fiber ağ gelişmelerine ilişkin bilgi veren Erkan, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’deki yetersiz fiber ağ, sabit internet hizmetlerinin ülke ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmasına yol açıyor ve Türkiye’nin önünü açacak olan yeni nesil iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri de sekteye uğratıyor. Bu farkındalık ile hareket ederek, 2020 yılı sonunda ülkemizdeki fiber seferberliği hedeflediğimizi duyurmuştuk. 2021 yılı boyunca ülkemizin 5 güzide şehrini daha hizmet alanımıza dahil ettik ve bu alandaki hedefimizi de aşarak 653 bin yeni haneye ışık hızında fiber servisimizi ulaştırdık. Fiber müşterilerimiz ise 223 bin net kazanım ile toplam 1,9 milyona ulaştı. Toplam sabit genişbant müşteri sayımız ise 258 bin artışla 2,7 milyon oldu.”