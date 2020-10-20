Turkcell, 3 yılda 16 milyar TL yatırım planlanıyor

20 Ekim 2020

Turkcell'in pandemi sonrası dönemde de yatırımlarını sürdüreceğini belirterek, "Kuruluşumuzdan bu yana ülkemize 50 milyar TL’lik yatırım yaptık ve bu yatırım her geçen gün artıyor. Bu 50 milyarın yarısından fazlasını son 5 senede yaptık. Önümüzdeki 3 senede de 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz." dedi.

Pandeminin, telekom sektörünün ne kadar önemli olduğunu, durma ya da hata yapma lüksü bulunmadığını bir kez daha gösterdiğini söyleyen Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, "Sektörde uzun yıllar içerisinde gerçekleşmesi beklenen dijital dönüşüm neredeyse 6 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşti. Bu dönemde talep ya da ihtiyaçlar ne kadar artarsa artsın, Türkiye’nin lider dijital operatörü olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza hız verdik. Bu dönemin getirdiği dinamik koşulları yakından takip ederek müşteri davranışını yakından izledik." diye konuştu.

Bu sayede gelen talepleri doğru yöneterek, değişen kullanıcı alışkanlıklarına uygun olarak aktif yenilikçi çözümler sunduklarını aktaran Öztürk, benzersiz altyapıları sayesinde fiber hızında mobil internet hizmeti sundukları yenilikçi çözüm Superbox’la müşterilerin bu dönemde artan hızlı ve kaliteli internet talebini başarıyla karşıladıklarını söyledi. Öztürk, Superbox abone sayısının pandemi dönemdeki taleplerle birlikte 500 bine çıktığını ifade etti.

"Ülkemize 50 milyar TL’lik yatırım yaptık"

Öztürk, Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP’e eklenen çoklu görüntülü görüşme özelliği sayesinde kullanıcıların toplantılarını fiziksel olarak bir araya gelmeye ihtiyaç duymadan, güvenli bir şekilde yapabildiğini aktardı.

Pandeminin ardından BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresinin yüzde 90’lık artışla 29 milyon dakikaya çıktığına dikkat çeken Öztürk, grup görüntülü görüşme süresinin ise yüzde 400’lük artışla 25 milyon dakikaya ulaştığını açıkladı.

Benzer talep artışının veri merkezi hizmetlerine olduğunu da belirten Öztürk, şu bilgileri verdi: "Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi olarak bugüne kadar veri merkezlerine yaptığımız 2 milyar TL’lik yatırımla, kurumsal müşterilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak kendi müşterilerine kesintisiz hizmet sunmalarını sağladık. Mobilde 1.4 Gbps, sabit tarafta ise 10 Gbps hızları destekleyen dünyanın en iyi altyapılarından birini ülkemize kazandırdık. Bu sayede internet kullanımının en yoğun olduğu pandemi döneminde bir yandan müşterilerimizin iletişim ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan da onlara özel inovatif çözümler sunabildik. Bugünleri düşünerek kuruluşumuzdan bu yana, lisans bedelleri, kule ve baz istasyonları, fiber ekipmanları ve kazıları, veri merkezleri ve yerli ve milli dijital ürünler de dahil olmak üzere ülkemize 50 milyar TL’lik yatırım yaptık ve bu yatırım her geçen gün artıyor. Bu 50 milyarın yarısından fazlasını son 5 senede yaptık. Önümüzdeki 3 senede de 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz."

"Pandemi gibi dönemlere öncesinde hazır olmak gerekiyor"

Öztürk, pandemi döneminin herkes için farklı ve öğretici bir dönem olduğunu ifade ederek, böylesi olağan dışı dönemlere öncesinden hazır olunması gerektiğini anlattı. Yaptıkları altyapı yatırımları ve dijital yeteneklerin yanı sıra tüm çalışanlarıyla birlikte bu sürece öncesinden hazır olduklarını belirten Öztürk, "Örneğin, pandemi sürecinde pek çok firmanın hayatına ilk kez giren ‘uzaktan çalışma’ yöntemini biz uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde belirli aralıklarla uyguluyorduk. Eve geçiş döneminde de 5 bini aşkın çalışanımız ve Global Bilgi çatısı altındaki 15 bin personelimizi, tüm sektörlere örnek olacak bir hızda evden çalışma düzenine geçirdik. Uzaktan çalışma sürecine dünyaya örnek olacak bir hız ve verimlilikle adapte olduk." bilgilerini verdi.

"Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz"

Öztürk, pandeminin son iki yıldır sıkça tekrarladıkları "dijital dönüşüm" kavramının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade ederek, dijitalin, hayatlarımızın her alanında yer almasıyla artık yeni bir çalışan deneyiminden bahsetmek gerektiğini söyledi.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan alışverişe kadar hayatın her noktasının salgının ardından değişime uğradığını anlatan Öztürk, şöyle devam etti: "Artık dijital dönüşümünü tamamlayan şirketlerin çok daha etkin bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Biz bu dönüşümü çoktan tamamladığımız ve hatta bu alandaki öncü rolü üstlendiğimizden süreç bizim için kolay ve verimli ilerliyor. Tüm şirketlerin dijital dönüşümünü hızla tamamlayıp çalışma modellerini farklılaştırmaları ve yeni döneme adapte olmaları büyük önem taşıyor. Ayrıca buna bağlı olarak ilerleyen zamanlarda iş yapış biçimlerinin de değişim göstereceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte bir yandan mobil çalışma yaygınlaşırken diğer yandan da pek çok sektörde yeni teknolojiler kullanılmaya başlayacak. Teknoloji alanında üstlendiğimiz öncü rolümüzle yeni teknolojileri ülkemize kazandırmaya ve şartlar ne olursa olsun müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. 5G, yapay zeka (AI), robotik teknolojiler, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, siber güvenlik ve bulut teknolojileri yatırım yapacağımız konular arasında yer alacak."

Kaynak: AA