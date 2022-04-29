Turkcell, 40 milyon müşteriye ulaştı

Turkcell Grubu, 2022 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,7 artışla 10,7 milyar TL gelir elde etti. Grup bazında FAVÖK yüzde 30,1 artışla 4,3 milyar TL’ye ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 40,2 olarak gerçekleşti. 2022 yılının ilk çeyreğinde 577 bin yeni müşteri kazanan şirket, bu sayede 40 milyon toplam müşteriye ulaştı. Turkcell, böylece yeni yıl için belirlediği 1 milyon yeni müşteri hedefinin yarısından fazlasını gerçekleştirmiş oldu.

İlk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçları yorumlayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell olarak ‘Önce Müşterim’ odağımızla yılın ilk üç ayında güçlü bir performans sergilemeye devam ettik. 2022’nin ilk çeyreğinde küresel çapta seyreden enerji ve diğer temel maliyetlerdeki artışlar ile bölgesel gerilimler; zorlu makroekonomik koşullar yaratsa da müşteri odaklı yaklaşımımız, analitik yetkinliklerimiz ve doğru zamanlarda aldığımız doğru aksiyonlarla güçlü gelir ve müşteri büyümemizi sürdürdük” diye konuştu.



Savaşın olumsuz etkilerine rağmen hedefler korunuyor

Global ve makroekonomik zorlukların yoğun olarak hissedildiği bu dönemde Turkcell’in stratejik odakları çerçevesinde hayata geçirdiği performansın çeyrek sonuçlarına olumlu yansıdığını aktaran Erkan, “Yenilikçi bakış açımızı kaybetmeden, her geçen gün müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamayı hedefliyoruz. Bölgemizde yaşanan savaş, uluslararası iştiraklerimizin gelirine olumsuz etki etse de Türkiye’de ivme kazanan performansımız ve artan gelirlerimiz sayesinde bu etkiyi aşan sonuçlar ortaya koyduk. Şubat ayında paylaştığımız, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 30 gelir büyümesi, yaklaşık 19 milyar TL FAVÖK ve gelirlerimizin yüzde 20-21’i aralığında operasyonel yatırım harcaması hedeflerimizi koruyoruz” dedi.

“Sürdürülebilirlik konusundaki adımlarımız sürüyor”

Turkcell’in, teknolojiyi çevreye duyarlı ve toplumun ihtiyaçlarına göre kullanma stratejisiyle hareket ettiğinin altını çizen Murat Erkan, şirketin sadece şebekesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu 2021 yılında elde ettiği tasarruf miktarının yaklaşık 2 bin baz istasyonunun yıllık elektrik tüketimini karşıladığını ifade etti.

Murat Erkan sözlerine şunları ekledi: “Çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesi için çalışan Turkcell, baz istasyonları, veri merkezleri ve ofis binalarında çevresel etkiyi azaltmaya yönelik de çözümler üretiyor. Şebekemiz için geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerin, dünyanın prestijli kurumları tarafından fark edilmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Örneğin, enerji tasarrufu sağlayan ‘yenilenebilir enerji üreten konteyner’ ürünümüz, sektörümüzün uluslararası platformu GSMA'de dünyaya örnek gösterildi. Tüm bunların yanında tamamen mühendislerimizin geliştirdiği enerji yönetim sistemimiz sayesinde baz istasyonlarındaki enerji tüketimlerini uzaktan takip ve kontrol ediyoruz. Yapay zeka uygulamalarımızla enerji yönetim sistemlerinde enerji verimliliğini arttıracak çalışmalarımız da devam ediyor.”