ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Son Dakika Haberleri:

Turkcell 500 milyon euroluk kredi imzası

Turkcell, China Development Bank ile 500 milyon euro ve yuan cinsinden kullanılabileceik kredi anlaşmasına imza attı.

Turkcell 500 milyon euroluk kredi imzası
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Turkcell, China Development Bank ile Grubun 3 yıl içerisinde yapılacak altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla 500 milyon euro tutarında, euro ve yuan cinsinden kullanılabilecek kredi anlaşması imzaladı.

Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz, China Development Bank ("CDB") ile Grubun 3 yıl içerisinde yapılacak altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla 500 milyon euro tutarında, euro ve Çin Yuan'ı cinsinden kullanılabilecek kredi anlaşması imzalamıştır. Kredilerin vadesi 8 yıl olup, ilk 3 yılı anapara geri ödemesizdir. 3 yıllık geri ödemesiz dönem (kullanım dönemi) sonrasındaki 5 yıl içerisinde aşağıdaki tablo çerçevesinde geri ödeme yapılacaktır. Kredinin yıllık faiz oranı euro dilim için Euribor+ yüzde 2,29, Çin Yuan'ı dilim içinse sabit yüzde 5,15'tir."

(Kaynak:Foreks)

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap