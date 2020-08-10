Turkcell 500 milyon euroluk kredi imzası
Turkcell, China Development Bank ile 500 milyon euro ve yuan cinsinden kullanılabileceik kredi anlaşmasına imza attı.
Turkcell, China Development Bank ile Grubun 3 yıl içerisinde yapılacak altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla 500 milyon euro tutarında, euro ve yuan cinsinden kullanılabilecek kredi anlaşması imzaladı.
Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimiz, China Development Bank ("CDB") ile Grubun 3 yıl içerisinde yapılacak altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla 500 milyon euro tutarında, euro ve Çin Yuan'ı cinsinden kullanılabilecek kredi anlaşması imzalamıştır. Kredilerin vadesi 8 yıl olup, ilk 3 yılı anapara geri ödemesizdir. 3 yıllık geri ödemesiz dönem (kullanım dönemi) sonrasındaki 5 yıl içerisinde aşağıdaki tablo çerçevesinde geri ödeme yapılacaktır. Kredinin yıllık faiz oranı euro dilim için Euribor+ yüzde 2,29, Çin Yuan'ı dilim içinse sabit yüzde 5,15'tir."
(Kaynak:Foreks)