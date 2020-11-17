Turkcell, 7 bin kişiye istihdam sağlayacak

İşe alımlarına pandemi döneminde de devam eden Turkcell, 2020 yılının sonunda toplam 7 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital servisler başta olmak üzere şirket içindeki tüm departmanlarda ekipleri genişlettiklerini belirterek “Pandemi süreci bizim işe alım planlarımızda olumsuz bir etki yaratmadı, aksine 2020’nin ilk yarısında 3 binden fazla kişi Turkcell Grubu bünyesinde bizimle çalışmaya başladı. " değerlendirmesinde bulundu.

Halen Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki grup şirketleri ile birlikte 22 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarına işaret eden Erkan, "Bu yılın sonunda hedeflediğimiz istihdam rakamı 7 bin kişi. Amacımız bu rakama ulaşarak Turkcell ailemizi daha da büyütmek." ifadelerini kullandı.