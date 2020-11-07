Turkcell, 9 ayda 1,1 milyon net faturalı müşteri kazandı

07 Kasım 2020

Turkcell, bu yılın 3. çeyreğinde 1,2 milyar lira net kar ve 7,6 milyar lira gelir elde ederken, yılın 9 ayında 1,1 milyon net faturalı müşteri kazandı.

Turkcell'in 9 aylık finansal sonuçları, düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Buna göre, Turkcell Grubu'nun yılın üçüncü çeyreğinde konsolide bazda toplam gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 artışla 7,6 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FÖVÖK) 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 44,4'e yükseldi. Faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK) da 1,88 milyar liraya yükselen şirketin, FVÖK marjı yüzde 24,5 oldu.

Turkcell'in bu yılın üçüncü çeyreğinde net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,1 artarak 1,2 milyar liraya yükseldi. Mobil bileşikte müşteri başına düşen gelir (ARPU) büyümesi de yüzde 14 yükselişle 52 liraya ulaştı.

Son çeyrekte faturalı müşteri bazını net 317 bin artıran Turkcell'in yılın 9 ayında ise net faturalı müşteri sayısı 1,1 milyon artırmış oldu.

"Milletimizin Turkcell'i tercih etmesi en büyük motivasyon kaynağımız"

Toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren ve sektöre öncülük eden çözümleri sayesinde yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre 1,1 milyon net faturalı müşteri kazandığını söyledi.

Dijital dönüşümün ivme kazandığı 3. çeyrekte Turkcell olarak bütün metriklerde güçlü bir büyüme gösterdiklerini vurgulayan Erkan, "Bu dönemde hem altyapımız hem de yenilikçi dijital servislerimizle müşterilerimizin yanında olduk. Sadece bu çeyrekte 317 bin faturalı müşteri daha 'Turkcell' dedi. Böylece yılın başından beri 1,1 milyon net faturalı müşteri kazanmış olduk. Milletimizin Turkcell'i tercih etmesi en büyük motivasyon kaynağımız." diye konuştu.

Erkan, yeni normale geçiş dönemi olan bu süreçte dijital dönüşüme uyum sağlayan iş modelleri ve dijital servisleri sayesinde beklentilerin üzerinde sonuçlara imza attıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Turkcell tarihinin en başarılı 3. çeyrek sonuçlarından birini aldık ve yıl sonu için belirlediğimiz hedeflerimizi yukarı yönde güncelledik. Özellikle pandemi döneminde artan dijital tüketimi ve değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettik. Müşterilerimizin fiber hızında internet ihtiyacına cevap veren Superbox ürünümüzün abone sayısı bu çeyrekte 60 bin artışla 551 bine ulaştı. Bu aynı zamanda geçen yılın aynı dönemindeki müşterinin 2,5 katı anlamına geliyor. Dijital satış kanallarımıza olan ilgi de her geçen gün artıyor. Sabit işimiz hariç Turkcell Türkiye bireysel satışlarında dijital kanallarımızın payı yüzde 12 olarak gerçekleşti. Dijital kanallarımız üzerinden yapılan siparişlerin satışa dönme oranı yıllık bazda 2 katı olurken, aylık ortalama ziyaretçi sayımız ise 28 milyon olarak gerçekleşti."

"Güçlü sonuçlarla yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü güncelledik"

Murat Erkan, Turkcell'in güçlü iş modeli ve etkin bilanço yönetiminin pandeminin ardından yeni dönemde hızlı büyümeyi de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Üçüncü çeyrekte Turkcell'in Ukrayna'daki operasyonlarının karlı büyüme gösterdiğini aktaran Erkan, Belarus, Ukrayna ve KKTC operasyonlarından elde edilen gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 artışla 658 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

Erkan, Turkcell'in açıkladığı bu güçlü sonuçlarla 2020 sonu hedeflerini yukarı yönlü güncellediği bilgisini vererek, "Şirket konsolide gelir büyümesi hedefini yüzde 14-15 aralığına, FAVÖK marjı hedefini yüzde 41-42 aralığına, FVÖK marjı hedefini ise yüzde 20-21 aralığına yükseltti. Güncellenen hedefler, Turkcell'in 2020'ye başlarken belirlediği hedefleri pandeminin etkilerine rağmen yakalayacağına işaret ediyor." dedi.

"Dijital servisler yenilikçi çözümlerle büyümeye devam ediyor"

Murat Erkan, Turkcell dijital servislerinin inovatif özellikleriyle öne çıkan yeni çözümleriyle tekil bazda güçlü büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.

Yılın 3. çeyreğinde Turkcell'in dijital servislerinin tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 28 büyürken, Turkcell'in dijital servislerine yenilerini eklemeye devam ettiğine dikkati çeken Erkan, şunları söyledi:

"Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve TV izleme deneyimini dönüştüren Android TV çözümü 'TV+ Ready' ürünü takıldığı televizyonu akıllı TV’ye dönüştürüyor. TV+ Ready içerisindeki TV+ uygulaması sayesinde kullanıcılar 150'den fazla canlı TV kanalına ve binlerce filme diledikleri her ekrandan ulaşabiliyor. Uzaktan toplantı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan BiP Meet ise kullanıcılara kişisel verilerini korurken, hızlı ve güvenli biçimde uzaktan toplantı yapabilme imkanı tanıyor. Turkcell'in 3. çeyrekte kullanıma sunduğu bir diğer yeni servis ise dosya transfer hizmeti lifebox transfer oldu. lifebox transfer sayesinde kullanıcılar paylaşmak istedikleri dosyayı e-posta adresi aracılığıyla karşı tarafa güvenli bir şekilde gönderebiliyor."

Paycell uygulamasının aktif kullanıcı sayısı 4,6 milyon oldu

Murat Erkan, Turkcell'in kullanıcılarına ve üye iş yerlerine geniş yelpazede çözümler sunan techfin platformu Paycell'in ödeme deneyimlerini uçtan uca değiştirdiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital dönüşümün hızlı şekilde değiştirdiği alışkanlıklarımızdan birisi de dijital ödeme tarafında yaşanıyor. Bu dönemde ödeme alışkanlıkları dijitalleşen kullanıcılar Paycell'i tercih etmeyi sürdürdü. Paycell uygulamamızın aktif kullanıcı sayısı üçüncü çeyrek itibarıyla 4,6 milyon oldu. Toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira olarak gerçekleşen Paycell platformumuzun grup dışı gelir büyümesi yıllık bazda yüzde 85'lik artış gösterdi. 2020'nin üçüncü çeyreğinde 11 bin üye iş yerinde kullanılan Paycell ile maliyet ve verimlilik avantajları sağlayan mevzuatlara uygun ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı Paycell Android POS’u da müşterilerimizin kullanımına sunduk."

Kurumsal müşterilerine uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti sunan Dijital İş Servisleri'nin gelirlerinin üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttığını belirten Erkan, şirketlerin dijital dönüşümüne bulut teknolojileri, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik, bilgi teknolojileri ve nesnelerin interneti alanlarında katkı sağladıkları söyledi.

Erkan, Dijital İş Çözümleri kapsamında özel sektör şirketleri ve kamu kuruluşlarının dijital dönüşüm yolculuklarında süreçleri hızlandırdıklarını ifade ederek, "Sağlık sektörünün dijitalleşmesi adına 2017'de Yozgat Şehir Hastanesi'yle başladığımız süreçte yakın zamanda açılışı gerçekleşecek Tekirdağ Şehir Hastanesi'yle birlikte toplam 7 hastanenin dijital altyapısını biz sağlıyoruz. 3. çeyrekte kurumlar için sunmaya başladığımız güvenli dijital imza ve dijital evrak çözümlerimiz ile sektörde öncü olmaya devam ediyoruz." şeklinde konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA