Turkcell Ailem ile aile boyu dijital avantaj dönemi başladı

Turkcell, aile bireylerinin dijital dünyada da bir arada olmasını sağlayan Turkcell Ailem platformunu hayata geçirdi.

Turkcell uygulaması üzerinden ücretsiz olarak oluşturulabilen 2–5 kişilik gruplar, birçok özel ayrıcalığa aynı anda erişebiliyor.

Kullanıcılar, grup içinde GB transferi, sınırsız konuşma, BiP ve WhatsApp üzerinden sınırsız mesajlaşma gibi avantajlara sahip oluyor. Ayrıca Salla Kazan kampanyaları ve yakınlarını Turkcell’e davet edenlere verilen GB hediyeleri de platformun sunduğu ek fırsatlar arasında yer alıyor.

(Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç)

65 yaş üstüne ekstra 2 bin dakika

Turkcell Ailem’in en dikkat çeken özelliği, 65 yaş ve üzerindeki grup üyelerine her ay ekstra 2 bin dakika konuşma hakkı tanımlanması. Kullanıcılar mevcut tarifelerini değiştirmeden bu platformu tamamen ücretsiz şekilde kullanabiliyor.

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, yeni platformun birlik olmanın gücünü dijitale taşıdığını vurgulayarak, amaçlarının müşterilerin günlük yaşamlarına değer katmak olduğunu belirtti.

Akgüç, “İyi ki birlikteyiz, iyi ki Turkcell’liyiz” diyerek ailece paylaşımın önemine dikkat çekti.

Turkcell Ailem’e ilişkin tüm bilgilere www.turkcell.com.tr/turkcellailem adresinden ulaşılabiliyor.