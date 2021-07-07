Turkcell, Boyut Grup Enerji'nin hisselerini alıyor

Turkcell'in yüzde 100 iştiraki olan Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret AŞ (Turkcell Enerji), Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Boyut Grup Enerji) hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin olarak pay devir sözleşmesi imzaladı.

Turkcell İletişim Hizmetleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yüzde 100 iştiraki olan Turkcell Enerji tarafından, Boyut Grup Enerji hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin olarak pay devir sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Söz konusu işlemin bedelinin 29,6 milyon dolar olduğu aktarılan açıklamada, hisse senetlerinin devrinin ilgili mercilerden alınacak izinler ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Boyut Grup Enerji'nin net borçları sonrasında Şirketimizden nakit çıkış 11,5 milyon dolar olarak gerçekleşecektir. Bu tutarın 500 bin dolar olan bölümü anlaşma tarihinden 2 yıl sonra gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.

Boyut Grup Enerji'nin 18MW mekanik üretim gücüne sahip olan İzmir Çeşme'de kurulu Karadağ Rüzgar Enerji Santralini bünyesinde bulundurduğu belirtilen açıklamada, 2016 yılında devreye alınan santralin lisans süresinin 2057'de sona ereceği aktarıldı.

Santralin 2026 sonuna kadar devlet alım garantisi mevcut olup, 2021-2026 yılları arasında beklenen yıllık gelirinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Turkcell Enerji, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye'de bireysel ve kurumsal serbest tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet vermektedir. Turkcell Enerji bünyesinde yapılacak bu satın alma ile, enerji tüketimimizi kendi kendimize ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak, odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik inisiyatifinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Turkcell olarak 2030 itibarıyla elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 itibarıyla karbon nötr bir şirket olma hedeflerimize doğru bir adım daha atmış olduk. Satıcı şirket ile Şirketimiz arasında yönetim, denetim, sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur. Pay devri ile ilgili müzakere süreci yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 19 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla pay devir sözleşmesini imzalanıncaya kadar ertelenmiştir."