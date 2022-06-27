Turkcell, dijital banka kuruyor

Turkcell, bireysel ve KOBİ müşterilere hizmet verecek bir dijital banka kurmak için BDDK'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Söz konusu dijital banka 1 milyar TL'lik sermaye ile kurulacak. Bankanın yüzde 99,96'sına Turkcell Finansman A.Ş sahip olacak. Geri kalan paylara ise Turkcell'ın alt şirketleri sahip olacak.

Turkcell'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Turkcell Finansman A.Ş.'nin %99,96'sına, Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ayrı ayrı %0,01'ine sahip olacağı, bireysel ve kobi segmentlerinde müşterilere hizmet sunacak olan dijital banka şirketinin kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 27 Haziran 2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Şirketin, 1.000.000.000 TL tutarında başlangıç sermayesi ile kurulması planlanmaktadır. Kuruluş izninin alınması sonrasında, gerekli altyapı ve organizasyonun tamamlanması ile BDDK'ya faaliyet izni başvurusu yapılacaktır. Şirketin faaliyete geçmesi, söz konusu faaliyet izninin temin edilmesi halinde gerçekleşecektir.

Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir."

Borsadaki düşüşe paralel açılışta yüzde 2'nin üzerinde gerileyen Turkcell hisseleri açıklamanın ardından yüzde 2.7 ekside 17.32 liradan işlem gördü.