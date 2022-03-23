Turkcell Dijital İş Servisleri’nin geliri 3 yılda yüzde 29 arttı

Turkcell’in kurumlara tek noktadan uçtan uca teknolojik çözümler sunduğu Dijital İş Servisleri şirketi, kuruluşundan buyana geçen üç yılın bilançosunu açıkladı. Buna göre, bugüne kadar 4,5 milyar TL kontrat değerine sahip 7 binden fazla projeye imza atan Turkcell Dijital İş Servisleri’nin geliri 3 yılda yüzde 29 artışla 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye'deki kamu kurumlarının dijitalleşme yolculuğunda stratejik çözüm ortağı olarak toplumsal faydayı da gözeten Turkcell Dijital İş Servisleri, bu alanda birçok projeye destek oldu. Orman yangınlarına karşı akıllı sektör çözümleri ve salgın hastaneleriyle birçok farklı sektörde çözüm oluşturan Turkcell Dijital İş Servisleri, savunma sektöründen ulaştırmaya, eğitimden enerjiye birçok alanda kamu kurum ve kuruluşlarının dijital dönüşüm yolculuğunda 100'den fazla kamu projesini hayata geçirdi.

Bin 500'den fazla şirketin dijital dönüşümüne katkı sağladı

Dijital İş Servisleri’nin üç yıllık performansını değerlendiren Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, tüm sektörlere hitap eden uçtan uca çözümlerle dijital Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

2018 yılının sonunda kurdukları Dijital İş Servisleri şirketi ile bugüne kadar bin 500'den fazla şirketin dijital dönüşümüne katkı sağladıklarına dikkat çeken Özata, şunları kaydetti: “Güçlü iletişim altyapımız sayesinde Telekom, veri merkezi ve bulut çözümleri, siber güvenlik, sistem entegrasyon ve yönetilen hizmetler, iş uygulamaları ve yeni nesil teknolojiler alanında çözümler sunuyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 7 binden fazla projemizin yaklaşık yüzde 22'si uçtan uca yönettiğimiz sistem entegrasyon projelerinden oluşuyor. Öte yandan sağlık sektöründe devreye aldığımız projelerimizden olan 7 şehir hastanesi ve 2 acil durum hastanesi açılışıyla bu alanda lider şirket haline geldik. Bununla birlikte ülkemizi dünyanın önde gelen veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirme hedefimiz doğrultusunda yaptığımız 2,5 milyar TL’yi aşan yatırımla yerli veriye sahip çıkıyoruz. Veri merkezlerimizde 2 bin 500'den fazla kurumsal müşterimize hizmet sunarken, siber güvenlik alanında ise alanında uzman 150'yi aşkın çalışanımızla 7/24 güvenliklerini sağlıyoruz.”