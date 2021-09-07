Turkcell, dünyanın en hızlı ilk üç operatörü arasına girdi

Turkcell, sunduğu hizmetlerle dünya genelinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak şirket, dünyadaki en yüksek hızı veren üç operatör arasına girerken 4.5G hızında ise Avrupa'nın en iyi operatörü oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell, GSA'nın Ağustos 2021'de yayınladığı son Küresel Durum Raporu'nda Avrupa’nın en hızlı 4.5G şebekesine sahip operatörü oldu.

Dünyanın en hızlı LTE şebekelerine sahip operatörlerinin sıralandığı rapora göre, Turkcell LTE şebekesinde sunduğu 1,6 Gbps hız ile dünyanın en hızlı üç operatöründen biri olurken Avrupa'da ise liderliği elde etti.

GSA'nın yayınladığı rapora göre, dünya genelinde 151 ülkede toplam 336 operatör, gigabit hızlar sunabilen gelişmiş LTE şebekelerini devreye aldı. Şebekesinde bu gelişmiş teknolojilerin hepsini birden kullanmakta olan Turkcell ise sunduğu 1,6 Gbps'lik hız ile dünya sıralamasında ilk üç operatörden biri olarak yer alıyor.

“1,6 Gbps'lik hız birçok operatörün 5G hızdan daha fazla”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak adına çalışma ve yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.

Eren, şunları kaydetti: “Bugün Turkcell'in üstün 4,5G şebekesinde sunduğu 1,6 Gbps'lik hız dünya çapında birçok operatörün 5G şebekelerinde sunduğu hızdan daha fazla. Bunu dünya çapında mobil iletişimin devlerinin üyesi olduğu Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği'nin yayımladığı bağımsız rapor da bir kez daha teyit etmiş oldu. Türkiye’nin dört bir yanında her müşterimize en iyi iletişim ayrıcalığını yaşatmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."