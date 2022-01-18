Turkcell, elektrik ihtiyacını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell’in sürdürülebilirlik, toplumsal katkı ve dijitalleşme alanlarındaki uygulama ile stratejilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Ürettiğimiz teknolojileri doğaya, çevreye ve topluma karşı sorumluluk duygusuyla tasarlıyor, tüm iş süreçlerimizi insan ve çevre odaklı kurumsal yaklaşımla geliştiriyoruz” diyen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Aksu, “İklim değişikliği karşısında, teknolojinin gücünü kullanarak işimizi daha çevreci, daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda; 2030'a kadar elektrik tüketimini %100 kendimiz ürettiğimiz yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050'ye kadar net sıfır karbon olma hedeflerine sahibiz.” diye konuştu.

Bu hedef doğrultusunda özellikle iş süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandıklarını, enerji verimliliğini ve tasarrufunu artıracak süreç iyileştirmelerine odaklandıklarını aktaran Bülent Aksu, şunları söyledi: “Sadece yenilenebilir enerji tüketen değil aynı zamanda yenilenebilir enerji de üretebilen bir şirket olmak amacıyla bu alandaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılındaki elektrik tüketimimizin tamamını, %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ederek karşıladığımızı mutlulukla belirtmek isterim. Sahip olduğumuz toplam 3 güneş enerjisi projesi ile 2020 yılında yenilenebilir kaynaklardan 1,6 milyon kWh elektrik üretmiştik. 2021 yılında İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali’ni (RES) satın aldık. Turkcell olarak toplam kurulu gücü 18 MW olan ve yılda yaklaşık 67,5 GWh’lik bir üretim gerçekleştirme kapasitesine sahip bu RES ile 2.500 baz istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz. İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santralimizin kapasitesini önümüzdeki dönemde daha da artırma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Turkcell’in sürdürülebilirlik odaklı 2030 ve 2050 taahhütlerini sadece çevresel bir sorumluluk olarak değil kurumsal zorunluluk olarak kabul ettiklerini belirten Bülent Aksu, bu taahhütler çerçevesinde Turkcell’in sergilediği istikrarlı performansın, “sürdürülebilir finansman” konusundaki çalışmalarına da olumlu katkı sunduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Aksu, “Turkcell, geçen ay BNP Paribas ile imzaladığı anlaşma sayesinde 2019’da tahsis ettiği sürdürülebilir endeksli kredinin tutarını 70 milyon Euro’ya çıkardı ve vadesini 5 yıl olarak güncelledi.”

Yazılım alanında Türkiye’nin kendi kaynaklarına daha fazla yatırım yapmak ve bu alandaki çalışanları desteklemek için yerli ve milli bir yazılım seferberliği başlatarak Atmosware adlı yeni yazılım şirketi kurduklarını belirten Aksu, “Yeni yazılım şirketimizle yükselerek artan yazılımcı ihtiyacı için ekosisteme fayda sağlayacağız. İstihdamdaki yazılımcı oranımızı, gelişmiş ülkelerdeki orana yaklaştırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda Kasım ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokolle de bir adım attık. ‘Geleceği Yazanlar – Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ Programı’yla yeni bir eğitim ve istihdam seferberliği başlattık.” dedi.

Aksu, yazılım projelerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen mesleki eğitim programıyla, üniversite son sınıf öğrencileri ve mezunlara yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkânı sağlanacak. 6 ay sürecek program boyunca bire bir mentorluk desteği de sağlanacak. Katılımcılardan programı başarı ile tamamlayanlara ise vereceğimiz sertifika ile yazılımcı olarak Turkcell grup şirketlerinde iş bulma imkanı tanıyacağız. Ayrıca katılımcılar; Turkcell’in kurumsal birikimini yansıtan ve Turkcell Akademi’nin hazırladığı yüksek düzeyde bir eğitimin ardından, mesleki yeterlilik sertifikalarıyla farklı şirketlerde de istihdam konusunda bir adım önde olacaklar.”

42 şehirde 70 Zeka Gücü sınıfı kuruldu

Turkcell’in Zeka Gücü projesi hakkında da bilgi aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, “Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Zeka Gücü Projesi, Endüstri 4.0’ın şekillendireceği geleceğin dünyasına hazırlık anlamında değerli çalışmalarımızdan biri olma özelliği taşıyor. Ülkemize fayda sağlamak amacıyla Türkiye’nin en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına 42 şehirde hayata geçirdiğimiz 70 Zeka Gücü sınıfı ile öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Zeka Gücü Teknoloji Laboratuvarlarında öğrencilerimiz yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitimler alarak yeni projeler geliştiriyorlar.”

Robotel Derneği ile anlamlı işbirliği

Turkcell’in sürdürülebilirliği sadece çevresel bazda değerlendirmediğini, sosyal, çevresel ve ekonomik alanda teknolojisiyle pozitif değer yaratma misyonuyla çalıştığını belirten Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, bunun en güzel örneklerinden birinin de Robot El projesi olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Kurulduğumuz günden bu yana toplumun bilgiye, eğitime ve sosyal hayata erişimde eşit olanaklara kavuşmasını hedefleyen projeleri hayata geçirmeyi misyonumuz olarak görüyoruz. Bu çerçevede teknoloji ve tasarımı, insan odaklı kullanarak toplumsal fayda sağlamayı önemsiyoruz. Robotel Türkiye Derneği, el ve parmak protezi ihtiyacı duyan bireylere, özellikle çocuklara kişiye özel ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir mekanik ellerin ücretsiz paylaşıldığı bir platformdu. Biz de Turkcell olarak, Robotel Derneği ile iş birliği yaparak, parmak ve el deformasyonu nedeniyle proteze ulaşamayan veya kullanamayanlara destek vermek istedik. Verdiğimiz bağış desteği ile de bekleyen 120 el için çalışmalara başladık.”