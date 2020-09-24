Turkcell, evdeki duvarları Wi-Fi 6 ile aşacak

24 Eylül 2020

Turkcell, Türkiye’de evlerde ilk kez kullanılmaya başlanacağını duyurduğu Wi-Fi 6 teknolojisini tanıttı. Turkcell açıklamasına göre, yenilikçi teknolojisi sayesinde fiber şebekesi üzerinden ultra yüksek hızlarından verilmesine olanak sağlayan Wi-Fi 6 aynı zamanda mevcut teknolojilere göre ev içerisinde daha geniş kapsama imkanı sunuyor. Ayrıca bu teknoloji yapay zeka tabanlı yazılımıyla evlerde yeni nesil servislerin de kullanılmasına imkan tanıyor.

Ev içinde Wi-Fi bağlantısını güçlendiren Wi-Fi 6 ile sabit internet bağlantısı evin her yerine taşınarak, mevcut teknolojilere göre çok daha fazla kapsama elde ediliyor. Bu sayede duvarlardan kaynaklanan kapsama sorunu da çözülürken, modem içerisinde bulunan bulut tabanlı yapay zeka çözümü ile bireysel fiber kullanan Turkcell müşterileri, Wi-Fi ağlarına daha verimli ve düşük gecikme süresiyle bağlanabiliyor.

Ayrıca bağlantıda kullanılan Wi-Fi 6 akıllı modem, düşük gecikme gerektiren online oyunlar gibi durumları otomatik olarak algılayarak Wi-Fi bağlantısını buna uygun hale getiriyor. Turkcell’in yeni sunduğu Wi-Fi 6 teknolojisinden ilk etapta altyapısı uygun olan yeni bireysel fiber müşterileri yararlanabilecek.

“Müşterilerimize en iyiyi sunmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin Turkcell’i olarak birinci önceliklerinin müşterileri en yeni ve en kaliteli hizmetle buluşturmak olduğunu belirterek, bu amaçla bugüne kadar gerek mobilde gerekse sabit internette birçok ilke imza attıklarını ifade etti.

Erkan, yeni nesil teknolojileri müşterilerin kullanımına sunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Özellikle pandemi döneminde müşterilerimizin, evlerinde hızlı ve kaliteli Wi-Fi hizmetine olan ihtiyacı bir kat daha arttı. Bu nedenle sabit internette yeni bir dönemi başlatacak, bizim de üzerinde çalıştığımız yeni nesil teknoloji Wi-Fi 6’nın laboratuvar testlerini hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlayıp müşterilerimizin kullanımına hazır hale getirdik. Türkiye’de yine ilk kez Turkcell müşterilerinin kullanabileceği Wi-Fi 6 teknolojisiyle müşterilerimiz evlerinin her noktasında aynı performansla fiber internetlerini kullanabilecek. Bundan böyle de ülkemize yeni nesil teknolojileri kazandırmak ve müşterilerimize en iyiyi sunmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz.”