Turkcell, fiber altyapıya 1,5 milyar liralık ek yatırım yapacak

Turkcell, fiber altyapıya 2022 yılında yaklaşık 1,5 milyar TL’lik ek yatırım gerçekleştirecek. ‘Dijital Türkiye’ çalışmaları kapsamında fiber seferberliği başlatan Turkcell, geçen ay Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerini de gerçek fiberle buluşturmak için altyapı faaliyetlerine başladı. Proje tamamlandığında bu illere gerçekleştirilecek 270 milyon TL'lik yatırımla 110 bin haneye daha ışık hızında internet erişimi sağlanacak. Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell'in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 53 bin kilometreyi aşacak.

Fiber altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “2007 yılında Türkiye'de ilk kez ev kullanıcılarını kendi fiber omurgamız üzerinden 100 Mbps'ye varan hızlarda fiber internet hizmeti ile tanıştırmıştık. 2011'de ise bu hızı 1000 Mpbs’ye çıkardık. O dönemde fiber altyapı ile rekabeti canlandırıp herkesi yatırım yapmaya, ülkemizin altyapısını geliştirmeye davet etmiştik.” diye konuştu.

“Yatırımlarımız devam edecek"

Pandeminin etkisiyle tüketici alışkanlıklarının değiştiğini belirten Erkan, şunları kaydetti: "Yepyeni bir ivme kazanan e-ticaret sektörü ve online alışveriş pazarı; evden çalışma ve hibrit çalışma, uzaktan eğitim gibi değişimlerin de etkisiyle internet altyapılarının önemini ortaya koydu. Bu gelişmeler ışığında 2021 yılının son çeyreğinden itibaren yeni düzende daha çok ihtiyaç duyulacak altyapıya yönelik çalışmalarımızı tüm Türkiye'yi fiber ağlarla örmeyi hedefleyerek hızlandırdık. Dijital Türkiye için fiber seferberliği başlattık. Son 10 yılda 7,6 milyar TL yatırım yaptığımız fiber altyapıya 2022 yılında ise yaklaşık 1,5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz. Fiber yatırımlarla Dijital Türkiye hedefimize daha hızlı ulaşacağız. Gerçek fiberin ülkemizdeki 25 milyon haneye ulaşabilmesi için yatırımlarımızı hız kesmeden sürecek. Biz ülkemizin dijitalleşmesinin gerçek fiber internet ile sağlanan yüksek hız ve kapasite ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu yüzden fiber seferberliğimiz yeni illerle devam edecek.”