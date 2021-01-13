Enerji tasarrufuna yönelik geliştirdiği uygulamaları ve gerekli teknolojiyi iş süreçlerinin tüm aşamalarında kullanan Turkcell, geçen yıl 165 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hayata geçirdiği projelerle çevresel izini küçülterek enerji faturalarının da azaltılmasına katkı sağlayan Turkcell, geçen yıl 165 milyon kilovatsaati aşan 116 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağladı. Doğa ve iklim değişikliği konularının salgınla birlikte daha da önem kazandığı 2020'de Turkcell, çevre dostu sistemlere 28,6 milyon TL değerinde yatırım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminde enerji tasarrufu, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunun tüm dünya için daha da önem kazandığını belirterek, şunları kaydetti: "Turkcell olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefine katkı sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyor ve üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. Turkcell olarak kararlılıkla uyguladığımız enerji tasarrufu programları ve teknolojileri sayesinde 2020 yılında 116 milyon TL'lik tasarruf sağladık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilir bir yaşam için çalışmalarımıza devam edecek, yaptığımız atılımlarla enerji tasarrufu konusunda da diğer şirketlere örnek olmayı hedefliyoruz."