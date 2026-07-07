Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, GSMA Teknoloji Grubu Başkanı oldu

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Türkiye'nin küresel teknoloji ekosistemindeki temsili açısından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Dünya GSM Birliği (GSMA) Teknoloji Grubu Başkanlığı görevine getirildi. Aynı zamanda GSMA Yönetim Kurulu Üyesi olan Koç'un üstlendiği yeni görev, Turkcell'in uluslararası teknoloji alanındaki etkinliğini daha da güçlendirecek.

GSMA Teknoloji Grubu neden önemli?

GSMA bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Grubu; ürün ve teknoloji mimarisi, şebeke evrimi, küresel standartların oluşturulması, çalışma gruplarının koordinasyonu ve sektör iş birliklerinin geliştirilmesi gibi kritik alanlarda çalışmalar yürütüyor. Grup, mobil iletişim sektörünün teknoloji vizyonunun belirlenmesinde Yönetim Kurulu'na doğrudan destek veren en önemli yapılar arasında yer alıyor.

Dr. Ali Taha Koç'un başkanlığa seçilmesiyle birlikte Turkcell'in GSMA Yönetim Kurulu üyeliği daha stratejik bir boyuta taşınırken, Türkiye'nin mobil iletişim, dijital altyapı, yapay zekâ ve siber güvenlik alanlarında küresel ölçekte daha etkin rol üstlenmesi bekleniyor.

Ali Taha Koç: Türkiye'nin teknoloji vizyonunu dünyaya taşıyacağız

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, GSMA'nın mobil iletişim sektörünün ortak aklı ve en önemli küresel platformlarından biri olduğunu belirtti.

Turkcell'in GSMA ile 25 yılı aşkın süredir güçlü bir iş birliği içinde olduğunu vurgulayan Koç, bu görevin hem Türkiye'nin hem de Turkcell'in teknoloji vizyonunu uluslararası alanda temsil etmek açısından büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Koç, Turkcell'in 32 yıllık bilgi birikimi, saha deneyimi ve dijital servislerdeki uzmanlığını küresel teknoloji ekosistemiyle paylaşmayı sürdüreceklerini belirterek; yapay zekâ, siber güvenlik, otonom şebekeler ve yeni nesil bağlantı teknolojileri alanlarında sektör için uygulanabilir ve ortak fayda sağlayacak çözümler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Türkiye küresel teknoloji ekosisteminde stratejik konuma sahip"

Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya arasında köprü görevi üstlendiğini belirten Koç, genç nüfusun da ülkeyi teknoloji yatırımları açısından önemli bir merkez haline getirdiğini ifade etti.

Turkcell'in GSMA çatısı altında politika, teknoloji ve strateji başta olmak üzere birçok alanda aktif rol almaya devam edeceğini belirten Koç, bu süreçte hem GSMA gündemine hem de Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sunmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

İlk toplantıya Hindistan'da başkanlık edecek

Dr. Ali Taha Koç, yeni görevi kapsamında 5 Ekim 2026 tarihinde Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde gerçekleştirilecek GSMA Teknoloji Grubu toplantılarına başkanlık edecek.

Toplantılarda mobil iletişim sektörünün teknoloji yol haritası, güvenli ve sürdürülebilir dijital altyapılar, operatörler arasındaki iş birlikleri ve küresel ölçekte birlikte çalışabilirliği artıracak projelerin ele alınması planlanıyor.

5G ve 6G'nin geleceğini şekillendiren grup

GSMA Teknoloji Grubu; yeni nesil şebeke mimarileri, network slicing (ağ dilimleme), bulut tabanlı altyapılar ve mobil teknolojilerde ortak standartların belirlenmesinde kritik görev üstleniyor.

Grup ayrıca siber güvenlik, kullanıcı rızası yönetimi, kritik acil çağrı sistemleri, küresel ağ sertifikasyon süreçleri, yapay zekâ destekli otonom ağ yönetimi ve büyük teknoloji şirketleriyle geliştirilen iş birlikleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmalar, 5G teknolojisinin yaygınlaşması ve 6G hazırlıkları kapsamında dünya genelindeki mobil operatörlerin ortak standartlarda hareket etmesini sağlayan en önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor.