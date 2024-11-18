Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç: Yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vereceğiz

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Genel Müdürü Koç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen COP29 kapsamında Dünya Bankası pavilyonunda düzenlenen "Gelecek İçin Dijital Çözümler" oturumunda konuşma yaptı.

Açıklamada oturumdaki konuşmalarına yer verilen Koç, Turkcell'in enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına verdiği önemi vurguladı.

Turkcell'in rüzgar ve güneş enerjisi santrali yatırımlarına işaret eden Koç, "Turkcell olarak insana hizmet ederken, yaşadığımız ekosisteme ve tüm canlılara da aynı hassasiyetle yaklaşıyor, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Koç, Turkcell'in rüzgar ve güneş enerjisi santrali yatırımlarıyla 2026 yılı sonunda toplamda 240 milyon dolarlık yatırım planladıklarını aktardı.

Şirketin bu kapsamda sürdürülebilirliği, stratejik odak alanlarından biri olarak belirlediğini kaydeden Koç, "Sürdürülebilirlik ekibini 5 yıl önce kurup bu alanda kısa, orta ve uzun vade planlarını yapmış bir şirket olarak önceliğimiz, enerji verimliliğine odaklanarak tükettiğimiz enerjiyi azaltmak ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vermek. Sanayi Devrimi ile birlikte büyüyen iklim krizini teknoloji devrimi ile yenmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Koç, aynı gün gerçekleştirilen "Türkiye pavilyonunda" da konuşma yaparak, Turkcell'in 2050'de net sıfır karbon emisyonu hedeflediğinin altını çizdi.

"Turkcell olarak dijital dönüşümün iklim değişikliği ile mücadelede oynadığı rolün bilincindeyiz." yorumunda bulunan Koç, şöyle devam etti:

"İmza attığımız inovasyonlar sayesinde gerek operasyonlarımızda gerekse de müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerde enerji verimliliği sağlayacak çözümler geliştiriyoruz. Hedefimiz 2050'de net sıfır bir şirket olmak. Bu doğrultuda elektrik ihtiyacımızın yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji sertifikalı kaynaklardan karşılıyoruz."

Bilim Temelli Hedefler Girişimi'nin (SBTI) kıstaslarına uygun olarak 2030 sera gazı azaltım hedeflerini oluşturduklarını hatırlatan Koç, SBTI tarafından onay aldıklarını bildirdi.

Koç, "Türkiye'de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe SBTI hedefi onaylanan tek şirketiz. Bunun yanı sıra tüm dünyadan 21 bin şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarının ve sonuçlarının değerlendirildiği CDP (Carbon Disclosure Project/Karbon Saydamlık Projesi) İklim Değişikliği raporlamasında 'A' listesine girerek sektörümüzde bu alanda lider olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell'in elektronik atıkların yol açtığı sorunlar konusunda duyarlı olduğuna dikkati çeken Koç, 2019'dan bu yana yürüttükleri "Eğitime Dönüştür" projesiyle elektronik atıkların geri dönüşümünü sağladıklarını aktararak, "Buradan elde edilen gelir ile yüzlerce çocuğumuza nitelikli eğitim desteği sağladık. Sürdürülebilirlik taahhüdümüzle bu konuda çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Konferansın Dijitalleşme Günü'nde kabul edilen "Green Digital Action" deklarasyonunu da destekleyen Turkcell, dijital teknolojilerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki kritik rolüne katkıda bulunma kararlılığını teyit etti.