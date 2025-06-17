Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç: Fiber ve 5G’ye hem hazırız hem talibiz
5G, fiber ve veri merkezleri yatırımları için bir taraftan kapasite artırıcı yatırımlar diğer taraftan tahvil ihracı, murabaha ve kredi anlaşmalarıyla finansal tarafta hazırlık yapan Turkcell, uluslararası bir “Hyperscaler” ile ortaklık kurmak için de görüşmeler yapıyor. İtalya TI Sparkle ile gerçekleştireceği denizaltı kablo projesi ile de şirket, uluslararası fiber altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
Ece CEYHUN
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, nisan ayında BOTAŞ ihalesini kazandıklarına işaret ederek önümüzdeki dönemde yapılması planlanan fiber imtiyaz ve 5G ihaleler için “Her 2 ihaleye de hazırız ve talibiz. İhale süreçlerinin sonunda kazanan Türkiye olacak” dedi. Türkiye’de 2G, 3G ve 4G lisanslarının süresinin de 2029’da dolacağına işaret eden Koç, “Turkcell olarak, 5G lisansı ile birlikte mevcut lisansların 2045’e kadar uzatılmasını da talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye 1990’lı yıllarda 2G ile 2000’lerde 3G, 2010’larda 4G teknolojisi ile tanıştı. Nereden bakarsak bakalım mobil iletişim teknolojilerinde yaklaşık her 10 yılda bir jenerasyon değişimi yaşıyoruz. 3G ile data iletişimi, 4G ile sosyal medyayı, e-ticareti hayatımızın içine aldık. 5G ise ağırlıklı olarak sanayi tarafında değişimi ve dönüşümü hızlandıracak.
Dolayısıyla mobil iletişim çağında kilobitlerden megabitlere, megabitlerden gigabitlere yani saniyede milyar bitlerin transferinin yapıldığı bir altyapıdan söz ediyoruz. Dolayısıyla bugün sadece dijitalleşmenin kapılarını açan şirketler için değil pek çok sektördeki ekonomik aktörler için de yeni bir değişim ve dönüşüm çağı. Bu nedenle de sektörde ana gündem 5G’nin getirdikleri ve bu yıl yapılması planlanan ihalesi.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, bir grup gazeteci ile yaptığı basın toplantısına “Turkcell olarak 31 senedir, ilk SMS’ten ilk mobil ödemeye kadar hep ilkleri gerçekleştirdik” sözleriyle başlarken “Önümüzdeki 1 yıllık süreç Türkiye’nin geleceği için çok kritik. Hem fiber hem 5G ihaleleri tüm hızıyla yaklaşıyor. 5G ihalesinin bu yıl içinde yapılmasını bekliyoruz” dedi.
Yatırım ve frekans bedeli dengeli olsun
5G ihalesinde Finlandiya gibi yatırım ağırlıklı bir ihale ve İtalya gibi frekans bedeli ağırlıklı ihale sonucu çıkan ülke örneklerini hatırlattığımızda Koç, frekans bedeli ve yatırım tutarının belli bir dengede olmasının önemine işaret etti ve mevcut lisansların süresinin de 2029’da dolacağına dikkat çekti. 2029 yılında 2G, 3G ve 4G lisans sürelerinin dolacağına değinerek, ““Turkcell olarak, 5G lisansı ile birlikte mevcut lisansların 2045’e kadar uzatılmasını da talep ediyoruz” dedi.
Koç, Turkcell olarak bu ihalelere hazırlık yapmaya başladıklarına da değinerek, “2026’da da Türkiye’de 5G hizmetinin sunulması hedefleniyor. 5G, fiber ve veri merkezleri yatırımlarımız için finansal gücümüzü, kapasitemizi artıracak anlaşmalar da yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Koç’un verdiği bilgiye göre Turkcell tarihinin en büyük tahvil ihracına 1 milyar dolar ile imza atarken Dubai İslam Bankası’ndan 150 milyon dolarlık murabaha kredisi ile National Bank of Dubai’den 100 milyon euroluk veri merkezi yatırımları için kaynak kullandı.
Dijital omurgayı güçlendiriyoruz
Buarada BOTAŞ ihalesini yeniden kazanmak da Turkcell için bu yönde atılmış önemli stratejik çalışmalardan biri. Turkcell’in ilk olarak BOTAŞ’ın fiber optik alt yapı ihalesini 2009 yılında kazandığını hatırlatan Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell, 2009’dan beri BOTAŞ doğalgaz hatlarıyla paralel fiber altyapı döşeniyor. Bu 15 senelik bir ihaleydi. 2025 yılında bitti. BOTAŞ herhangi bir yere eğer doğalgaz götürüyorsa, doğalgaz borusunun yanına bir tane daha boru döşüyor ama içini boş bırakıyor.
2009’dan yılından beri bu fiber optik kabloları biz döşüyoruz ve BOTAŞ’a bir kira bedeli ödüyoruz. Bu alana ciddi yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda 20 bin km fiber döşedik. Geçtiğimiz ay yapılan ihaleyi 25.5 milyon dolarlık teklifle 15 yıllık bir süre için yine Turkcell Superonline kazandı. Bu ihale fiber konusundaki kararlılığımızın da tescili. Bu alandaki yatırımlarımızla Türkiye’nin dijital omurgasını da güçlendiriyoruz” diye konuştu.
Yakın gelecekte fiber altyapı imtiyaz ihalesi yapılmasını beklediklerini de aktaran Koç, “BOTAŞ ihalesinde ödeyeceğimiz tutarı göz önünde bulundurduğumuzda 2026’da yapılması ön görülen fiber imtiyaz sözleşmesinin 2,5 milyar dolar seviyesinde olmasını bekliyoruz. Gerek finansal gücümüz gerek insan kaynağımız gerekse de teknolojimizle bu ihaleye de hazırız ve talibiz. Sürecin sonunda kazanan Türkiye olacak” ifadelerini kullandı.
5G bizi nasıl dönüştürecek?
5G ilk olarak İstanbul Havalimanında denendi. Daha sonra statlarda ve TBMM’de test yapıldı. Fakat biri Adana diğer Kıbrıs’ta yapılan iki TEKNOFEST’te yapılan test çok dikkat çekiciydi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç “5G tüm iş kollarında dönüştürücü bir etki oluşturacak” vurgusunu yaparken 1 milisaniye gecikme ile yani bir göz kırpmanın onda biri kadar bir süre içerisinde mekan bağımsız makine kontrolünün mümkün olduğunu şu iki örnekle anlattı.
Koç “TEKNOFEST Adana’da yaklaşık 800 kilometre uzaktaki bir iş makinesini Adana’daki arkadaşımız kahvesini yudumlarken kullandı. Bildiğiniz hafriyat yaptı. Bu, 5G sayesinde mümkün oldu. Kıbrıs TEKNOFEST’te ise 80-90 kilometre mesafeden bir deniz aracını 5G ile kontrol ettik. Gelecekte uzaktan ameliyat gibi ileri teknoloji uygulamaları mümkün olacak. Bu 4G ile mümkün değildi” bilgisini verdi.
5G’li A26’yı Samsung üretecek Turkcell Satacak
Turkcell, 5G’ye sadece finansal anlamda da hazırlanmıyor. Çünkü 5G’ye geçişte iki ana unsurun hazır olması gerektiği değerlendiriliyor. Bunların biri cihazların yani cep telefonlarının 5G uyumlu olması diğeri baz istasyonlarının ve altyapının 5G’ye uygun hale getirilmesi. İşin cep telefonu tarafındaysa Turkcell, Samsung ile bir adım daha atmış durumda.
Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, mevcut durumda Türkiye’deki cihazların yalnızca yüzde 17’sinin 5G ile uyumlu olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: “Samsung dünyada sadece 7 ülkede telefon üretiyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Biz hem 5G uyumlu olsun hem kaliteli bir telefon olsun hem de Türkiye’de üretilsin diye A26 modelinin üretimine başladık. Turkcell olarak 100 bin adetlik satın alma garantisi verdik. Şu ana kadar da yaklaşık yarısını müşterilerimize ulaştırdık.”
Şu anda yapılan iş birliği ile 14 bin TL civarında bir ücrete 5G’li A26 telefon satın alınabildiği bilgisini de paylaşan Koç, “12 ay taksit imkânı sayesinde de müşterilerimiz bu telefona daha rahat ulaşma imkanına sahip oluyorlar. Cihazlar, yerli dijital uygulamalarla gelmekte” şeklinde konuştu.
“Hedef, Türkiye’yi bölgemizin dijital veri üssü haline getirmek”
“Sovereign Cloud” modeliyle Türkiye’de verilerin yurt dışına çıkmadan işlenmesi planlanırken yapay zekâ ve siber güvenlik uygulamaları için hiper ölçekli bulut altyapısı kurulacak. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, uluslararası bir “Hyperscaler” ile yani hiper ölçekli bulut sağlayıcılarla ortaklık kurmak için görüşme yaptıklarını da açıkladı. Koç, “Hedef: Türkiye’yi bölgemizin dijital veri üssü haline getirmek” ifadesini kullandı. Bu yatırım startupların, oluşacak altyapı sayesinde yüksek yatırım yapmadan bulut üzerinden büyüyebilmesinin önünü açacak. Koç, yapılacak anlaşmada da çok büyük bir mesafe aldıklarını kaydederek, gereken bazı yatırımları da şimdiden tamamladıklarını anlattı.
“Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutmak için yatırımlar yapıyoruz” diyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, işin veri merkezi tarafındaki yatırımlara da 2016 yılında başladıklarını belirtti. 2016’dan bu yana toplam 530 milyon euro yatırımla Gebze, Ankara Temelli, İzmir Menderes ve Çorlu’da 4 veri merkezi kuran Turkcell’in bu merkezlerle piyasanın bütün kapasitenin üçte birini tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu da söyledi.
Buarada Telekom İtalya ile gerçekleştirdikleri anlaşmaya da değinen Koç, “Türkiye’nin altyapı güvenliğini artırmak adına önemli bir projeye MWC25’te imza attık. İtalya TI Sparkle ile gerçekleştireceğimiz İzmir’den Hanya’ya, Hanya’dan Milano’ya uzanacak denizaltı kablo projesi ile uluslararası fiber altyapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu proje aynı zamanda ülkemizi bölgenin veri üssü yapma hedefimizin de önemli bir adımı” dedi.
Enerjiye 240 milyon dolar yatırım yapacak
Tükettikleri elektriğin tamamını yenilenebilir enerji sertifikalı kaynaklardan karşıladıklarını söyleyen Koç, “18 megavat kurulu güce sahip rüzgâr enerjisi santralimiz uzun zamandır faaliyette. 7 ilde 11 lokasyonda, 300 megavata varacak arazi tipi GES yatırımlarımıza devam ediyoruz. Güneş enerjisi santrallerimize toplamda 240 milyon dolar yatırım yapacağız” dedi. Koç, Türkiye’nin altyapı güvenliğini artırmak adına İtalya TI Sparkle ile gerçekleştirdikleri İzmir’den Hanya’ya, Hanya’dan Milano’ya uzanacak denizaltı kablo projesi ile uluslararası fiber altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini de söyledi.