Turkcell Genel Müdürü Erkan: Altyapıda değil, üst yapıda rekabet edelim

YENER KARADENİZ

Türkiye’de ortak fiber altyapı tartışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bugün Türkiye’deki toplam baz istasyonu sayısının 150 bin civarında olduğunu, bu sayının sadece Tokyo’da 1 milyona ulaştığını kaydetti.

5G geldiğinde toplam baz istasyonu sayısı ihtiyacının 10 kat artacağını anlatan Erkan, “Veri ile konuşalım. Bugün 150 bin baz istasyonun fiberle bağlanma oranı ise yüzde 35’lerde, en iyi ihtimalle yüzde 40. Nasıl harika bir fiber altyapımız var ki anca yüzde 40’ına ulaşmışız. 1,5 milyon olduğunda ne yapacağız?” dedi.

Turkcell’in borsalarda işlem görmeye başlamasının yıldönümü nedeniyle düzenlenen ve yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçların paylaşıldığı toplantıda konuşan Erkan, fiberde ortak altyapı konusundaki çağrısını yineleyerek, “Ben bu saçları fiber ile ağarttım. Fiber konusunda biri konuşacaksa elin parmağından fazla insan yoktur. Bunda alçak gönüllülük yapamayacağım. Fiber konusunda konuşurum. Fiber ağların sokaklara kadar gittiği ve 250 metrenin kaldığı konuşuluyor. 250 metre bakır olsa ne olur deniliyor. Dünyada temel bir kural var. Bir zincir, en zayıf halkası kadar sağlamdır. OECD’de internet hızında 99. sıradayız. Hala yeterli fiber var denemez” şeklinde konuştu

Bizim derdiğimiz memleket meselesi

“250 metresi bakırla olsun kafası teknolojiden ne kadar uzak olduğu kafasıdır” ifadelerini kullanan Erkan, şöyle devam etti: “Bu ülkenin 1 milyon km’nin üzerinde fiber altyapı yatırımına ihtiyacı var. 25 milyon ev var. 250 metreden bahsediliyor. Eğer G-20’ye gireceksek bu hesapla 6,5 milyon km fibere ihtiyaç var demektir. Tüm hanelere fiber götürmek istiyorsak son 250 metreleri de bakırla değil fiberle donatmalıyız. İster ortak altyapıyla ister bireysel olarak nasıl olursa olsun Türkiye'nin fibere ihtiyacı var. Fakat Turkcell olarak rekabetin altyapıda değil üst yapıda olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz minimum internet hızı 100 megabit olması gerekir dediğimiz sıralarda 4 megabit yeter diyen genel müdürler vardı.

Bugün 100 değil 1.000 mega bitin üstüne çıkmamız lazım. Evdeki bağlantı ihtiyacı sayısı 10’ların üzerinde. İster ortak yapılsın ister ayrı ayrı ama fibere ihtiyaç var. Aklın yolu bir. Rekabeti üst yapıda yapmak lazım. Bizim derdimiz memleket meselesi. Bu memleketin dünya ile geri kalmaması için daha fazla rekabetçi olması, dijitalleşmesi lazım” ifadelerini kullandı. İstanbul özelinde de konuşan Erkan, İstanbul’da 5 milyon hanenin 1,5 milyonunda bulunduklarını belirterek, “Gidecek de yol var. Yatırım yapmak ve mümkünse de bunu ortak yapmak lazım. Değilse de tak sepeti koluna herkes kendi yoluna. Ama doğrusu ortak yapmak. Neden devletin dövizini başka yere kaptıralım. 5G baz istasyonuna harcayalım, güvenliğe harcayalım. Neden Çinli ve İsveçlilerin teknolojisine harcayalım” diye konuştu.

Hedefleri aştı, vites yükseltti

Turkcell'in 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarına göre; şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artışla 8,5 milyar TL gelir elde etti. Grup, yılın ilk 6 ayında ise yüzde 20,6'lık büyüme kaydederek 16,3 milyar TL ciroya ulaştı. FAVÖK ise ikinci çeyrekte grup bazında yüzde 22,7 artışla 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021'in yılın ikinci çeyreğinde 617 bin yeni müşteriye daha ulaşan Turkcell, haziran sonu itibarıyla toplam 1,3 milyon yeni müşteri ile 2019'da başlattığı 'her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefini ilk 6 ayda aştı.

21. yıl için gong töreni

Turkcell’in borsalarda işlem göremeye başlamasının 21. yılı dolayısıyla Borsa İstanbul’da bir gong töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell'in 2000'de hem Borsa İstanbul'da hem de New York borsasında eş zamanlı kote olmuş ilk Türk şirketi olduğunu hatırlattı. Kuruluşlarından bu yana geçen 27 yılda Türkiye'nin en ileri teknolojilere kavuşması için ellerini taşın altına koyduklarını belirten Aksu, “Yeni teknolojileri ülkemize kazandırmak ve Türkiye'nin teknoloji üreten ülkeler arasındaki konumunu daha da güçlendirmek için Ar-Ge çalışmalarımız bin 300'ü aşkın mühendisimizle devam ediyor. Sadece 2020'de 557 adet ulusal patent başvurusu yaparak Türkiye'nin patent lideri olduk. Kuruluşumuzdan bu yana altyapımıza 50 milyar TL'lik yatırım yaptık ve bu yatırımları artırarak devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.