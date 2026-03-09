Turkcell Genel Müdürü Koç: 2025 yatırım yılıydı 2026 hız yılı olacak

Ece CEYHUN

Turkcell için 2024 yılı ‘odaklanma’ yılıydı. 2025 yatırım yılı oldu. Turkcell Ge­nel Müdürü Ali Taha Koç, 2026 yılının ise ‘hız’ yılı ola­cağını açıkladı. “Biz 5G oto­banında sol şeridi kapattık” diyen Koç, 1 Nisan’da devre­ye girecek 5G ile gigabitlerin konuşulacağına dikkat çek­ti. Turkcell, 2025 yılına iliş­kin operasyonel ve finansal sonuçlar ile 2026 yılının stra­tejik hedeflerini açıkladı. Yıl boyunca veri merkezi ve bu­lut teknolojileri başta olmak üzere önemli yatırımlara im­za attıklarını, 5G ve BOTAŞ ihalelerinde ellerini güçlen­dirdiklerini anlatan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Türkiye’nin dijital gele­ceği için kritik bir yılı, öngö­rülerimizin de üzerinde güç­lü sonuçlarla tamamladık” de­di. 5G ihalesinde 160 MHz ile en yüksek kapasiteyi alan ope­ratör olduklarını, mobil abo­ne bazlarını 39,1 milyona ta­şıdıklarını anlatan Ali Taha Koç, yıllık 2,4 milyon net fa­turalı abone kazanımıyla son 26 yılın rekorunu kırdıklarını belirtti. 10 kişiden 8’inin fatu­ralı abone haline geldiğini ak­taran Koç, toplam 6,3 milyon fiber hane erişimine ulaştıkla­rını ve 119 bin net fiber abone kazanımı sağladıklarını belirt­ti. Koç’un verdiği bilgiye göre , Turkcell’in konsolide gelirle­ri, yıllık bazda yüzde 10,7 artış­la 241 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı 1,2 puan geniş­leyerek yüzde 43,1 seviyesinde gerçekleşti. Sürdürülen faali­yetlerden net kârı yüzde 22,6 artarak 17,8 milyar TL oldu. 2026’da yüzde 5 – yüzde 7 ara­lığında gelir artışı, yüzde 40 – yüzde 42 aralığında FAVÖK marjı hedefleyen şirket, 2026 yılı yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının yak­laşık yüzde 25 seviyesinde ger­çekleşmesini öngörüyor.

1 Nisan’da hız yılını başlatacağız

“2025’te ‘yatırım yılı’ de­dik ve sözümüzü tuttuk” di­yen Koç, “5G ihalesinde 160 MHz ile en geniş kapsama ve en yüksek kapasiteyi alan operatör olduk. Veri merkezi ve bulut alanındaki liderliği­mizi, Türkiye’nin ilk hiper öl­çekli bulut bölgesini kurmak üzere Google Cloud ile gerçek­leştirdiğimiz iş birliğiyle pe­kiştirdik. Böylece ülkemizin bugüne kadarki en büyük bi­lişim yatırımlarından birini hayata geçirdik. Öte yandan, BOTAŞ ihalesiyle, Superonli­ne’ın kullanımında olan fiber altyapının haklarını 15 yıl sü­reyle uzatarak, stratejik fiber omurgamızı güvence altına al­dık. 2026’da 5G, fiber altyapı, veri merkezi, bulut ve yenile­nebilir enerji başta olmak üze­re stratejik yatırım alanların­da büyümeyi sürdüreceğiz. 1 Nisan itibarıyla Turkcell gü­cünde 5G ile ülkemizde ‘Hız Yılını’ başlatacağız” dedi. Koç ayrıca 5G’de hız avantajını sa­dece mobilde değil ‘ev’ inter­netinde de göstereceklerini söyledi. Koç sorular üzerine 5G için çok farklı ihtiyaçlar için paketler hazırladıklarını kaydederek 1 Nisan’da herke­sin tarifesi neyse aynı şekilde kullanmaya devam edeceğini anlattı.

Taksitte limit artışı bekliyor

Turkcell 5G uyumlu cihaz sayısını artırmak için Samsung’un Çorlu tesislerinde üretilecek 650 bin telefon için alım garantisi verdiklerini de anlatan Koç, şu bilgileri verdi: “Taksitli telefon alımında üst fiyat limitinin artırılması için de çalışıyoruz. 20 bin liralık 12 taksit limitinin daha yukarı çıkartılması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah pozitif bir gelişme olur diye bekliyoruz.” Koç ayrıca mevcut telefonların yüzde 30-35’inin 5G ile uyumlu olduğunu bilgisini de paylaştı.

Veri merkezi için ilk kazma mayısta

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, hiper ölçekli veri merkezinin temellerinin de mayıs ayında atılacağını açıkladı. “İlk kazmayı vuruyoruz” diyen Koç, "Bu yatırım kapsamında toplam 3 milyar dolarlık yatırımla, Ankara’da ilk olarak OSB (Organize Sanayi Bölgesi) olmak üzere 3 farklı lokasyonda veri merkezi kurulacak” ifadelerini kullandı. Veri merkezi yatırımları 585 milyon euroya ulaşan Turkcell, Google Cloud ile Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kurmak için geçen yıl iş birliği yapmıştı. Veri merkezi ve bulut gelirleri 5,1 milyar TL’ye ulaşarak reel bazda yüzde 45 büyüdü. Koç, bu yatırımla veri egemenliğini sağlayacaklarını vurguladı.