Turkcell Genel Müdürü Koç: 2025 yatırım yılıydı 2026 hız yılı olacak
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “2025, yatırım yılı oldu. Gelirlerimiz 241 milyar TL’ye yükseldi. 2026 ise hız yılı olacak” dedi. 5G’ye geçişte tarife değişikliği yapmayacaklarını belirten Koç, Ankara’ya yapılacak veri merkezinin temelini mayıs ayında atacaklarını ifade etti.
Ece CEYHUN
Turkcell için 2024 yılı ‘odaklanma’ yılıydı. 2025 yatırım yılı oldu. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2026 yılının ise ‘hız’ yılı olacağını açıkladı. “Biz 5G otobanında sol şeridi kapattık” diyen Koç, 1 Nisan’da devreye girecek 5G ile gigabitlerin konuşulacağına dikkat çekti. Turkcell, 2025 yılına ilişkin operasyonel ve finansal sonuçlar ile 2026 yılının stratejik hedeflerini açıkladı. Yıl boyunca veri merkezi ve bulut teknolojileri başta olmak üzere önemli yatırımlara imza attıklarını, 5G ve BOTAŞ ihalelerinde ellerini güçlendirdiklerini anlatan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Türkiye’nin dijital geleceği için kritik bir yılı, öngörülerimizin de üzerinde güçlü sonuçlarla tamamladık” dedi. 5G ihalesinde 160 MHz ile en yüksek kapasiteyi alan operatör olduklarını, mobil abone bazlarını 39,1 milyona taşıdıklarını anlatan Ali Taha Koç, yıllık 2,4 milyon net faturalı abone kazanımıyla son 26 yılın rekorunu kırdıklarını belirtti. 10 kişiden 8’inin faturalı abone haline geldiğini aktaran Koç, toplam 6,3 milyon fiber hane erişimine ulaştıklarını ve 119 bin net fiber abone kazanımı sağladıklarını belirtti. Koç’un verdiği bilgiye göre , Turkcell’in konsolide gelirleri, yıllık bazda yüzde 10,7 artışla 241 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı 1,2 puan genişleyerek yüzde 43,1 seviyesinde gerçekleşti. Sürdürülen faaliyetlerden net kârı yüzde 22,6 artarak 17,8 milyar TL oldu. 2026’da yüzde 5 – yüzde 7 aralığında gelir artışı, yüzde 40 – yüzde 42 aralığında FAVÖK marjı hedefleyen şirket, 2026 yılı yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.
1 Nisan’da hız yılını başlatacağız
“2025’te ‘yatırım yılı’ dedik ve sözümüzü tuttuk” diyen Koç, “5G ihalesinde 160 MHz ile en geniş kapsama ve en yüksek kapasiteyi alan operatör olduk. Veri merkezi ve bulut alanındaki liderliğimizi, Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kurmak üzere Google Cloud ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle pekiştirdik. Böylece ülkemizin bugüne kadarki en büyük bilişim yatırımlarından birini hayata geçirdik. Öte yandan, BOTAŞ ihalesiyle, Superonline’ın kullanımında olan fiber altyapının haklarını 15 yıl süreyle uzatarak, stratejik fiber omurgamızı güvence altına aldık. 2026’da 5G, fiber altyapı, veri merkezi, bulut ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere stratejik yatırım alanlarında büyümeyi sürdüreceğiz. 1 Nisan itibarıyla Turkcell gücünde 5G ile ülkemizde ‘Hız Yılını’ başlatacağız” dedi. Koç ayrıca 5G’de hız avantajını sadece mobilde değil ‘ev’ internetinde de göstereceklerini söyledi. Koç sorular üzerine 5G için çok farklı ihtiyaçlar için paketler hazırladıklarını kaydederek 1 Nisan’da herkesin tarifesi neyse aynı şekilde kullanmaya devam edeceğini anlattı.
Taksitte limit artışı bekliyor
Turkcell 5G uyumlu cihaz sayısını artırmak için Samsung’un Çorlu tesislerinde üretilecek 650 bin telefon için alım garantisi verdiklerini de anlatan Koç, şu bilgileri verdi: “Taksitli telefon alımında üst fiyat limitinin artırılması için de çalışıyoruz. 20 bin liralık 12 taksit limitinin daha yukarı çıkartılması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah pozitif bir gelişme olur diye bekliyoruz.” Koç ayrıca mevcut telefonların yüzde 30-35’inin 5G ile uyumlu olduğunu bilgisini de paylaştı.
Veri merkezi için ilk kazma mayısta
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, hiper ölçekli veri merkezinin temellerinin de mayıs ayında atılacağını açıkladı. “İlk kazmayı vuruyoruz” diyen Koç, "Bu yatırım kapsamında toplam 3 milyar dolarlık yatırımla, Ankara’da ilk olarak OSB (Organize Sanayi Bölgesi) olmak üzere 3 farklı lokasyonda veri merkezi kurulacak” ifadelerini kullandı. Veri merkezi yatırımları 585 milyon euroya ulaşan Turkcell, Google Cloud ile Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kurmak için geçen yıl iş birliği yapmıştı. Veri merkezi ve bulut gelirleri 5,1 milyar TL’ye ulaşarak reel bazda yüzde 45 büyüdü. Koç, bu yatırımla veri egemenliğini sağlayacaklarını vurguladı.