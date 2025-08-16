Turkcell Genel Müdürü Koç: "5G'de de akla gelen ilk operatör Turkcell olacak"

5G teknolojisinin resmi olarak kullanılmasına kısa bir süre kala, regülasyon ve teknik altyapı ile ilgili hazırlıklar da hız kazandı. 16 Ağustos'ta Resmî Gazete'de yayımlanan kararname ile 5G yetkilendirmelerine ilişkin frekans ihalelerinin asgari bedelleri duyuruldu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Turkcell'in 5G dönemine tamamen hazır olduğuna vurgu yaptı.

Koç, "Ülkemiz için dönüm noktası olan 5G'ye geçiş sürecinde yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin lider teknoloji şirketi Turkcell olarak, başta iş hayatı ve farklı endüstri kolları olmak üzere hayatın her alanında dönüştürücü etkileri olacak 5G için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 31 yıldır hız ve çekim kalitesi denildiğinde akla gelen ilk operatörüz. Türkiye'yi ilk ‘alo' ile tanıştırdık. 5G denildiğinde de akla gelen ilk operatör yine Turkcell olacak" dedi.

Dr. Koç, Turkcell'in güçlü altyapısıyla 5G'ye hazır olduğunu belirterek şunları söyledi: "Frekans tahsisleri tamamlandığında, müşterilerimize Turkcell kalitesini 5G'de de sunacağız. Bu tarihi göreve hazırız ve talibiz. Bugüne dek 28 milyar doları aşan toplam yatırımımız, ülkemizin dijital geleceğine verdiğimiz önemin en somut göstergesidir. En geniş baz istasyonu ağına sahip mobil operatör olarak, yerli mobil altyapımızın ana taşıyıcı kolonuyuz. Şebekemizin büyük bir kısmı 5G'ye geçiş için modernize edilmiş, baz istasyonlarımızdaki fiberleşme oranı hızla artmıştır. Ayrıca yazılım tabanlı şebekemiz ve yapay zekâ ile kendi kendini optimize eden mimarimiz sayesinde 5G'nin gerektirdiği dinamik yapıya bugünden hazırız. Yeni baz istasyonlarını ağımıza eklemek üzere finansal planlamamızı da tamamlamış bulunuyoruz."

5G'nin yalnızca bir hız artışı olmadığının altını çizen Koç, teknolojinin hayatın her alanında köklü değişimler getireceğini ifade ederek, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz testlerde, karadan karaya, karadan denize ve nesneler arası iletişimde son derece başarılı sonuçlar elde ettik. 5G'nin sunacağı dönüştürücü teknolojiler belki bugün uzak bir ufuk gibi görünse de çok yakında sürücüsüz araçların yollarda olduğu, nesnelerin birbiriyle haberleştiği akıllı şehirler hayatımıza girecek. Bizim için 5G yalnızca hız artışı değil; his, zekâ ve dönüşüm demektir. Bu dönüşüm sadece bireysel kullanıcılarla sınırlı değil; iş dünyamız, sanayimiz ve stratejik kurumlarımız 5G ile tanışarak dijitalleşmede yeni bir çağ açacak" diye konuştu.

Turkcell'in teknoloji ekosistemini büyütmek için uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü aktaran Koç, global iş birlikleri ve stratejik projelere de değindi. Koç, "Yerli ve millî çözüm ortaklarımızla birlikte Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyor, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendiriyoruz. 5G'ye geçiş için uzun süredir çalışmalarımız devam ediyor. Yerli ve yabancı 30'u aşkın şirketle MWC, CES gibi global organizasyonlarda çok önemli iş birliklerine imza attık. Sadece bununla da kalmadık, ülkemizin internet çıkışları ve coğrafi yedekliliği için dünya çapında öneme sahip denizaltı fiber kablo projesini başlattık. Bu proje, yeni nesil teknolojiler ve ülkemizin fiber omurgası için kritik bir adımdı. İzmir'den İtalya'nın Milano şehrine denizaltından sağlayacağımız bağlantı sayesinde Türkiye'nin bölgesel dijital üs rolünü daha da güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Dijital altyapının milli bir mesele olduğuna vurgu yapan Dr. Koç. "Turkcell yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı değil, aynı zamanda ülkemizin dijital geleceğini inşa eden stratejik bir kurum konumundadır. Dijital altyapı ve güçlü bağlantı teknolojilerinin hepimiz için milli bir mesele olduğunun bilincindeyiz. 30 yılı aşkın tecrübemiz ve donanımlı insan kaynağımızla, Türkiye'nin 5G ile dijital geleceğini yazmaya hazırız. Ülkemizin yarınlarına teknolojinin gücüyle yön vermeye, ilk günkü kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.