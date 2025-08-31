Turkcell Genel Müdürü Koç: 5G’de de lider olacağız

BTK, 16 Ekim’de yapılacak 5G ihalesinde 400 MHz’lik spektrum satışa çıkacak. Hizmet 1 Nisan 2026’da başlayacak.

İhale kapsamında 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarından toplam 400 MHz’lik spektrum, 11 ayrı paket halinde satışa çıkarılacak. Mevcut GSM ve IMT yetkilendirmelerinin süresi 30 Nisan 2029’da sona erecek, yeni yetkilendirmeler ise 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak. İhalede toplam asgari bedel 2 milyar 125 milyon dolar, geçici teminat tutarı ise 106 milyon 250 bin dolar olarak açıklandı.

“Türkiye için tarihi bir adım”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G ihalesini “Türkiye için tarihi bir adım” olarak değerlendirerek, “Bizim için 5G yalnızca bir hız artışı değil, Dijitalin Yüzyılı’na yön verecek milli bir teknolojik gelişim. 30 yılı aşan tecrübemiz, güçlü altyapımız ve yatırımlarımızla bu sürece hazırız. 2G, 3G ve 4.5G’de olduğu gibi 5G’de de akla gelen ilk operatör yine Turkcell olacak” dedi.

Koç, Turkcell’in bugüne kadar toplam 28 milyar dolarlık yatırım yaptığını, 5G için teknik hazırlıkları tamamladıklarını, yerli ve uluslararası iş birlikleriyle altyapıyı güçlendirdiklerini vurguladı. “Türkiye artık 5G için gün sayıyor” diyen Koç, yeni nesil iletişimin şehirlerden sanayiye, tarımdan günlük yaşama kadar geniş bir dönüşüm sağlayacağını ifade etti.

Turkcell, 2016’dan bu yana yürüttüğü testler, uluslararası iş birlikleri, 5G Vadisi çalışmaları ve yerli teknolojilere katkılarıyla sürecin en aktif oyuncularından biri oldu. Şirket, Meclis’te 5G deneyimi, futbol stadyumlarına kurulan altyapılar ve TEKNOFEST’te yapılan denemelerle teknolojiyi halka ulaştırmaya başladı.