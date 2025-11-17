Turkcell Genel Müdürü Koç: Yeni 5G cihazları cepte taşınacak

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2025 yı­lının üçüncü çeyreğinde de yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, son 30 yılda 30 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını söy­ledi. Şirketin San Francisco’da Google Cloud ile yaptığı iş birliği anlaşması toplantısı sonrası ga­zetecilere bir sunum yapan Ta­ha Koç, burada 4.5G dönemin­de kullanıcıların hizmetine su­nulan “Turkcell Vınn” cihazının 5G’ye evrilmiş modelini de tanıt­tı. Koç’un verdiği bilgilere göre, bir cep telefonu büyüklüğünde­ki cihaz sayesinde, 4-7 saat bo­yunca 10-12 kullanıcıya Wi-Fi ile 5G hızında internet sağlanabile­cek. Cihazlar, Turkcell ofislerin­de deneyimlenebilirken, bugün­den itibaren 4.5G, 1 Nisan 2026 itibarıyla da 5G hızında internet sağlayacak. Yine fiber interne­tin olmadığı bölgelere de “Super­box” kutusu ile 5G hızında inter­net gidecek.

Veri ve bulutta yüzde 51 reel büyüme

Google Cloud ile yapılan an­laşmayı takip etmek üzere Turk­cell’in davetlisi olarak ABD’de­ki temasları ve şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının de­ğerlendirildiği toplantıyı yerin­de takip ettik. Burada finansal sonuçlara ilişkin detayları ak­taran Taha Koç, 2025 sonu bek­lentilerini yukarı yönlü güncel­lediklerini söyledi. Koç, “Üçün­cü çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone artışı­nın katkısıyla toplam mobil abo­ne bazımız 39 milyonu aştı. Bü­yük önem verdiğimiz veri merke­zi ve bulut alanındaki gelirimiz, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 51 büyüdü. Ana iş kolumuzdaki performansın yanı sıra tekfin ve veri merkezi gibi stratejik odak alanlarımız­daki güçlü büyümenin desteğiy­le, konsolide gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüz­de 11,2 artarak 59,5 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

Faturalı abone oranı yüzde 79 oldu

“Yatırım yılı olarak ilan ettiği­miz 2025’in ilk 9 ayında çok ba­şarılı bir performans sergiledik. Bu güçlü sonuçlar doğrultusun­da, 2025 yılına ilişkin öngörüle­rimizi yukarı yönlü revize ettik” ifadelerini kullanan Taha Koç, “Gelir büyümesi beklentimizi, veri merkezi ve bulut gelirlerinde öngördüğümüz yaklaşık yüzde 43 büyüme ile birlikte yaklaşık yüz­de 10, FAVÖK marjı hedefimi­zi ise yüzde 42 - yüzde 43 aralığı olarak güncelliyoruz. Yoğun ya­tırım sürecimize rağmen, güçlü gelir büyümemizin de katkısıyla operasyonel yatırım harcamala­rının satışlara oranı hedefimizi yaklaşık yüzde 23 seviyesine re­vize ediyoruz” bilgilerini paylaş­tı. Koç, “Gelire olan yüksek katkı­sı nedeniyle stratejik odağımızda yer alan faturalı abone oranımız ise yıllık bazda 4,6 puan artışla yüzde 79’a yükseldi. Faturalı abo­ne oranındaki artışın da etkisiy­le Mobil Bileşik ARPU’da (M2M hariç) yıllık yüzde 11,9 büyüme elde ettik” diye konuştu.

Veri merkezi kapasitesi 50 MW

Taha Koç sözlerini şöyle sür­dürdü: “Türkiye’nin verisi Türki­ye’de kalmalı’ vizyonuyla strate­jik odak alanı olarak belirlediği­miz veri merkezi ve bulut işimize bugüne kadar toplam 545 milyon euro yatırım yaptık. Veri merkezi ve bulut işimizde, yeni nesil veri merkezlerimizin aktif kapasite­si, bu çeyrekte 8,4 MW artarak 50 MW’a ulaştı. Veri merkezi ve bu­lut bilişim alanında San Francis­co’da çok önemli bir iş birliğine imza attık. Google Cloud ile yaptı­ğımız anlaşmayla Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini ku­racağız. İş birliğimiz Turkcell’in Türkiye’nin dijital dönüşümün­deki lider rolünü bir kez daha or­taya koydu. Anlaşma kapsamın­da kuracağımız veri merkezleri ve bulut teknolojilerine 1 milyar do­larlık yatırım yapacağız. Google Cloud ile güçlerimizi birleştire­rek ülkemizde yapay zekâ odaklı inovasyonların önünü açacağız.”

Konsolide gelirin yüzde 6’sı tekfinden

Uşak, Van, Balıkesir ve Yozgat’ta faaliyet gösteren güneş enerjisi santrallerinin (GES) toplam kapasitesinin, üçüncü çeyrek itibarıyla 37,5 MW seviyesine ulaştığını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Güçlü gelir performansımıza eşlik eden disiplinli maliyet yönetimimiz sayesinde FAVÖK yüzde 10,5 büyüyerek 26,2 milyar TL’ye yükseldi. Net kârımız ise 5,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Konsolide gelirlerimizin yüzde 6’sını oluşturan tekfin ekosistemimiz, üçüncü çeyrekte kaydettiği yüzde 20 gelir artışıyla grubun üzerinde büyüme performansını sürdürdü. Dijital ödeme markamız Paycell’in yüzde 41,7 seviyesindeki güçlü gelir artışına en büyük katkıyı POS ve mobil ödeme servisleri sağlarken, TR Karekod üzerinden tüm banka kartlarıyla ödeme, yurt dışına çift yönlü para transferi ve mobil temassız ödeme gibi kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye yönelik adımlar bu artışı destekledi. Financell markamızın kredi portföyü yüksek seyreden kredi faiz oranlarına rağmen sağlıklı büyümesini sürdürerek 7,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.