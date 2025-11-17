Turkcell Genel Müdürü Koç: Yeni 5G cihazları cepte taşınacak
Turkcell’in 2025 3. çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Ali Taha Koç, yıl sonu beklentilerini yukarı yönlü güncellediklerini açıkladı. Kullanıcıların 5G’yi cebinde taşıyabileceği cihazı da tanıtan Koç, “4-7 saat boyunca 10-12 kullanıcıya Wi-Fi ile 5G hizmeti verilebilecek” dedi.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde de yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, son 30 yılda 30 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi. Şirketin San Francisco’da Google Cloud ile yaptığı iş birliği anlaşması toplantısı sonrası gazetecilere bir sunum yapan Taha Koç, burada 4.5G döneminde kullanıcıların hizmetine sunulan “Turkcell Vınn” cihazının 5G’ye evrilmiş modelini de tanıttı. Koç’un verdiği bilgilere göre, bir cep telefonu büyüklüğündeki cihaz sayesinde, 4-7 saat boyunca 10-12 kullanıcıya Wi-Fi ile 5G hızında internet sağlanabilecek. Cihazlar, Turkcell ofislerinde deneyimlenebilirken, bugünden itibaren 4.5G, 1 Nisan 2026 itibarıyla da 5G hızında internet sağlayacak. Yine fiber internetin olmadığı bölgelere de “Superbox” kutusu ile 5G hızında internet gidecek.
Veri ve bulutta yüzde 51 reel büyüme
Google Cloud ile yapılan anlaşmayı takip etmek üzere Turkcell’in davetlisi olarak ABD’deki temasları ve şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıyı yerinde takip ettik. Burada finansal sonuçlara ilişkin detayları aktaran Taha Koç, 2025 sonu beklentilerini yukarı yönlü güncellediklerini söyledi. Koç, “Üçüncü çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone artışının katkısıyla toplam mobil abone bazımız 39 milyonu aştı. Büyük önem verdiğimiz veri merkezi ve bulut alanındaki gelirimiz, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 51 büyüdü. Ana iş kolumuzdaki performansın yanı sıra tekfin ve veri merkezi gibi stratejik odak alanlarımızdaki güçlü büyümenin desteğiyle, konsolide gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 59,5 milyar TL’ye ulaştı” dedi.
Faturalı abone oranı yüzde 79 oldu
“Yatırım yılı olarak ilan ettiğimiz 2025’in ilk 9 ayında çok başarılı bir performans sergiledik. Bu güçlü sonuçlar doğrultusunda, 2025 yılına ilişkin öngörülerimizi yukarı yönlü revize ettik” ifadelerini kullanan Taha Koç, “Gelir büyümesi beklentimizi, veri merkezi ve bulut gelirlerinde öngördüğümüz yaklaşık yüzde 43 büyüme ile birlikte yaklaşık yüzde 10, FAVÖK marjı hedefimizi ise yüzde 42 - yüzde 43 aralığı olarak güncelliyoruz. Yoğun yatırım sürecimize rağmen, güçlü gelir büyümemizin de katkısıyla operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranı hedefimizi yaklaşık yüzde 23 seviyesine revize ediyoruz” bilgilerini paylaştı. Koç, “Gelire olan yüksek katkısı nedeniyle stratejik odağımızda yer alan faturalı abone oranımız ise yıllık bazda 4,6 puan artışla yüzde 79’a yükseldi. Faturalı abone oranındaki artışın da etkisiyle Mobil Bileşik ARPU’da (M2M hariç) yıllık yüzde 11,9 büyüme elde ettik” diye konuştu.
Veri merkezi kapasitesi 50 MW
Taha Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ vizyonuyla stratejik odak alanı olarak belirlediğimiz veri merkezi ve bulut işimize bugüne kadar toplam 545 milyon euro yatırım yaptık. Veri merkezi ve bulut işimizde, yeni nesil veri merkezlerimizin aktif kapasitesi, bu çeyrekte 8,4 MW artarak 50 MW’a ulaştı. Veri merkezi ve bulut bilişim alanında San Francisco’da çok önemli bir iş birliğine imza attık. Google Cloud ile yaptığımız anlaşmayla Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kuracağız. İş birliğimiz Turkcell’in Türkiye’nin dijital dönüşümündeki lider rolünü bir kez daha ortaya koydu. Anlaşma kapsamında kuracağımız veri merkezleri ve bulut teknolojilerine 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Google Cloud ile güçlerimizi birleştirerek ülkemizde yapay zekâ odaklı inovasyonların önünü açacağız.”
Konsolide gelirin yüzde 6’sı tekfinden
Uşak, Van, Balıkesir ve Yozgat’ta faaliyet gösteren güneş enerjisi santrallerinin (GES) toplam kapasitesinin, üçüncü çeyrek itibarıyla 37,5 MW seviyesine ulaştığını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Güçlü gelir performansımıza eşlik eden disiplinli maliyet yönetimimiz sayesinde FAVÖK yüzde 10,5 büyüyerek 26,2 milyar TL’ye yükseldi. Net kârımız ise 5,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Konsolide gelirlerimizin yüzde 6’sını oluşturan tekfin ekosistemimiz, üçüncü çeyrekte kaydettiği yüzde 20 gelir artışıyla grubun üzerinde büyüme performansını sürdürdü. Dijital ödeme markamız Paycell’in yüzde 41,7 seviyesindeki güçlü gelir artışına en büyük katkıyı POS ve mobil ödeme servisleri sağlarken, TR Karekod üzerinden tüm banka kartlarıyla ödeme, yurt dışına çift yönlü para transferi ve mobil temassız ödeme gibi kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye yönelik adımlar bu artışı destekledi. Financell markamızın kredi portföyü yüksek seyreden kredi faiz oranlarına rağmen sağlıklı büyümesini sürdürerek 7,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.