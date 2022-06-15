Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Cironun yüzde 1'i spora ve sosyal sorumluluğa

Necla DALAN

Geçen yılı 35,9 milyar TL gelirle kapatan Turkcell’in Genel Müdürü Murat Erkan, spor ve sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye büyük önem verdiklerini ve bunun için cirolarının yüzde 1’i kadar bütçe ayırdıklarını söyledi. Türkiye’de spora verdikleri desteğin 1 milyar TL’yi bulduğunu kaydeden Erkan, “Turkcell iyi bir şirket ve iyi işlere öncülük ediyor. Keşke daha çok kazansak, yüzde 1’den fazla destek sağlasak” dedi.

Murat Erkan, ALG Spor ile Fatih Karagümrük’ün karşı karşıya geldiği Turkcell Kadın Futbol Ligi’nin finalinin yapıldığı İzmir’de DÜNYA’ya konuştu. Kadın futbolunun Türkiye’de ciddi oranda takip edilen spor dallarından biri haline geldiğini anlatan Erkan, “Turkcell olarak bu yola ‘Kadın futbolcular 1-Önyargılar 0’ mottosuyla ‘hayatın her alanında çift forvet’ diyerek çıktık. Amacımız; Türkiye Futbol Federasyonu ile kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak ve kadın futbolunun ülke geneline yayılmasına destek olmaktı. Verdiğimiz destekle kadın futboluna olan ilgi ve heyecan o kadar arttı ki Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe, Galatasaray gibi büyük kulüplerimizin de yeniden kadın futbolu şubeleri açmalarına vesile olduk” diye konuştu.

“Sponsorluğa bakış açısı değişmeli”

Turkcell’in dokunduğu her alanın parladığını ifade eden Murat Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz sporda genellikle kulüplere değil milli takımlara ve lige sponsor oluyoruz. Bedensel engelli sporlara ilişkin tüm federasyonları destekliyoruz. Futbol ve atletizmden bisiklet ve yelkene birçok federasyonla çalışıyoruz. Proje bazında da destek veriyoruz. Çünkü biz bunu sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Bizden sonra daha değerli oluyor sponsorluk. Yıllar önce futbolda Süper Lig'e sponsor olduk. Halkımız hâlâ ligi öyle hatırlıyor. Yaptığınız iş kaliteli ise karşılığını alıyor zaten. Ancak Türkiye’de sponsorluğa bakış açısının değişmesi lazım. Sponsorluk para olarak görülüyor ama bu bakış açısı yanlış ve değişmeli. Turkcell olarak biz para verip bir kenara çekilmiyoruz. O sporun gelişmesi, daha geniş kesimlere yayılması için de çalışıyoruz. Bisiklet ve kadın futbolu yoktu hayatımızda ama şimdi önümüzde gidilecek çok yol var. Yol boyu yeni fırsatları da değerlendireceğiz.”

“Teknoloji alanında kadın istihdamını artırmak istiyoruz”

Turkcell’in kadınların varlığını sağlamlaştırmak adına farklı ve güçlü projeleri hayata geçirdiğine değinen Murat Erkan, şunları söyledi: “Toplumun her kesimine ulaşan projeleri hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Turkcell BM Kadını Güçlendirme Projesi’nin imzacısı ve destekçisi. Telekom sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 30 iken bu oran Turkcell 'de yüzde 55. Öte yandan TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile hayata geçen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile teknoloji alanında kadın istihdamının artırılmasını hedefl iyoruz. 2017 yılında başlayan proje, 3 bine yakın kadına dokundu ve onların mobil uygulamalar geliştirmesine destek oldu. Zeka Küpü projemiz ise çocukların teknolojiye katılımını ve adaptasyonunu sağlamada çok etkili oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde kupa ALG'nin oldu

Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde 2022 şampiyonluğu için ALG Spor ile Fatih Karagümrük, İzmir Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşılaştı. Rakibini 2-1’lik sonuçla yenen ALG Spor şampiyonluk kupasına uzandı. Kupayı şampiyon takımın oyuncularına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan verdi.