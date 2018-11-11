Turkcell Global Bilgi, dünya birincisi

11 Kasım 2018

Turkcell Global Bilgi, çağrı merkezi sektörü organizasyonu "ContactCenterWorld"un "2018 Top Ranking Performers" ödüllerinde "En İyi Müşteri Deneyimi" kategorisinde dünya birincisi oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en prestijli organizasyonlarından "ContactCenterWorld.com"un düzenlediği ve sektörün en iyilerinin belirlendiği "2018 Top Ranking Performers" ödüllerinde "En İyi Müşteri Deneyimi" kategorisinde dünya birinciliğini elde etti.

9 Kasım'da Prag'da düzenlenen ödül töreninde, Asya Pasifik, EMEA ve Amerika kıtası birincileri dünyanın en iyisi olmak için yarıştı. Turkcell Global Bilgi, "En İyi Müşteri Deneyimi" kategorisinde elde ettiği birinciliği, duygular üzerine inşa edilen müşteri deneyimi programı ile aldı.

Programın temelinde müşteri ihtiyaçlarını doğru anlamak, basit ve anlaşılabilir kurgularla duyguları ön plana çıkarmak yatıyor. Turkcell Global Bilgi, dünyada ilk kez "sizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz?" diyerek müşterilerini şaşırtmayı ve sevgisini müşterileri ile paylaşmayı başardı.

"Müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile büyük bir aileyiz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, mükemmel müşteri deneyiminin, öncelikle müşterinin ne istediğini doğru anlamaktan ve müşteriye uygun çözümleri kendisini özel hissedeceği şekilde sunmaktan geçtiğini belirterek, "Değişen müşteri ihtiyaçlarını çok iyi anlayan ve bu ihtiyaçlara göre hızla dönüşen bir şirketiz." ifadesini kullandı.

Sektörün en önemli yarışma organizasyonlarından biri olan "2018 Top Ranking Performers"ta tamamen duygular üzerine inşa edilen hizmetlerle birinci olduklarını aktaran Aynur, "Bu ödülü alırken her zamankinden farklı yaptığımız şey müşterilerimize yaşattığımız duyguları, çalışanlarımıza ve ailelerine de yaşatmak ve duygularımızı işin içine katarak kalpten dokunuşlar yaratmak oldu. Tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Biz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve onların aileleri ile birlikte çok büyük ve güzel bir aileyiz. Bu başarının asıl mimarı olan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA