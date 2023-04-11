Turkcell ‘Gönül Bağı' ile deprem yaralarını saracak

Büyük yıkımlara neden olan depremlerin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren sahada çalışan Turkcell, ekosistemindeki pek çok markasıyla afet bölgesinde topluma dokunan kalkınma ve iyilik projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yüzyılın felaketinin ardından deprem bölgesini iyileştirmeye odaklanan Turkcell, ilk aşamadaki 3.5 milyar TL’lik yardım desteği ve geçen ay başlattığı #TurkcellİstihdamSeferberliği’nden sonra, şimdi de toplumun her kesimine fayda sağlayacak pek çok projeyi hayata geçirecek. “Bura bizim memleket” diyerek yola çıkan Turkcell, depremden zarar gören şehirlerin tamamındaki depremzedelere, farklı projelerle el uzatarak yaraları yerinde saracak.

Murat Erkan: “Çünkü bura bizim memleket”

Turkcell, ekosistemindeki markalarla depremden zarar gören şehirlerde ilk adımı istihdamla atıyor. Hatay’da Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi kuruyor.

Geçen ay afet bölgesi için bin 100 kişilik istihdam seferberliği başlattığını açıklayan Turkcell, Hatay’daki Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde ilk etapta 50 kişiyi işe alacak. Ayrıca Turkcell Akademi de 5 bin depremzedeyi teknik ve kişisel gelişim programları ile destekleyip meslek edindirerek ülkeye nitelikli iş gücü kazandıracak.

"Türkiye’nin Turkcell’i” kimliğinin verdiği sorumluluk ve duyarlılıkla bugüne kadar toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda gönülden hizmet verdiklerini, milyonlarca hayata dokunan pek çok projeyle iz bıraktıklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, depremlerden sonra da bölgenin kalkınması için dayanışma temeliyle çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Erkan, şöyle konuştu: “ İyileşmek için önce umutları yeşerteceğiz, el ele verip gönülleri bir edeceğiz. Çünkü ‘Bura Bizim Memleket’. Dün olduğu gibi bugün de elimiz taşın altında. Gücümüzü memleket sevdamızdan alarak yaraları yerinde saracağız. ‘Gönül Bağı’ bir dayanışma, birlikte çalışarak başarma projesi…

Bu bir memleket projesi. Çünkü bize başka memleket yok.” Proje kapsamında depremden en çok etkilenen kadınlara ve çocuklara yönelik projeler de devreye alınacak. Çadırkentlere ve yerel üreticiye yönelik hasat dönemi etkinlikleriyle Turkcell yıl boyu depremzedelerin yanında olacak.

Esnaf ve KOBİ’ler Paycell, Pasaj, İşTurkcell’le desteklenecek

Deprem bölgesinin lokomotif gücü olan yerel ve küçük işletmelerin üretime devam etmesi ve pazarda yer alması sağlanacak. Turkcell’in dijital iş servislerinden olan İşTurkcell, dijital ödeme ve finansal hizmetler platformları Financell ve Paycell ile bölgedeki KOBİ'ler, esnaf ve yeni açılacak işletmeler de farklı projelerle desteklenecek. Elektronik pazar yeri Pasaj’da her il adına kurulacak dijital çarşılar bölgeden dünyaya köprü kuracak.