Turkcell: Huawei ile çalışmaya devam edeceğiz

05 Şubat 2019

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Huawei'in güvenilir bir iş ortağı olduğunu ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Ne zaman ki 'beklenmedik' bir şirket rekabette öne geçerse hemen önü kesilmeye çalışılıyor" diye konuşan Terzioğlu şu açıklamayı yaptı:

"Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei'nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır. Hatırlarsanız geçen sene de başka bir akıllı telefon üreticisi hakkında da sürekli olumsuz haberler yapılıyordu. Bakıyorsunuz, ne zaman ki 'beklenmedik' bir şirket rekabette öne geçerse hemen önü kesilmeye çalışılıyor. Kimse bizden kanıtlanmamış iddialara göre hareket etmemizi beklememeli. Turkcell uzun zamandır iş ortaklığı yaptığı Huawei ile çalışmaya devam edecektir."

Danimarka, iki Huawei çalışanını sınır dışı etti

Kaynak: AA