Turkcell ile Google Cloud el sıkıştı: Buluta 1 milyar dolar yatıracak 5 milyar dolar değer yaratacak
Türkiye'ye bugüne kadar yapılmış en büyük bilişim teknolojileri yatırımı Google Cloud'dan gelecek. Turkcell iş birliği ile gerçekleşecek yatırımın boyutu 1 milyar doları aşacak. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, anlaşma kapsamında üç yeni veri merkezi kurulacağını ve 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 5 milyar dolarlık değer yaratılacağını bildirdi.
Recep ERÇİN
Turkcell ile Google Cloud stratejik bir anlaşmaya imza attı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve Google Cloud CEO'su Thomas Curian'ın imzaladığı anlaşmaya göre, Türkiye'ye veri merkezleri kurulacak. Üç veri merkezi ile Cloud Zone oluşturulacak aynı zamanda Türkiye Google'ın Cloud Region merkezlerinden olacak. Anlaşmada en kritik unsur ise Türkiye'nin regülasyonlarına tabi olunacak. Böylece Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalırken, Türk şirketlerin küresel bulut hizmetlerine erişimi sağlanacak.
Pandemiden sonra bir ilke de imza atıldı
Anlaşma Google'ın, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehri sınırları içinde yer alan Silikon Vadisi'deki kampüsünde imzalandı. Törene özel olarak, Kovid-19 pandemisinden sonra ilk kez kampüste gazeteci grubu ağırlandı. Biz de Turkcell'in davetlisi olarak bu imza törenini yerinde takip ettik. Törende konuşan Taha Koç, bu ortaklıkla birlikte, birbiri ile bağıntılı üç yeni veri merkezi "Cloud Zone" kurulacağını ve Türkiye'nin küresel ölçekte bir "Cloud Region" olacağını ifade etti. Turkcell'in iş birliği kapsamında 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıklayan Taha Koç, oluşacak ekosistem sayesinde yıllık 5 milyar dolarlık değer yaratılacağını ifade etti.
Hiper ölçekli veri merkezi kuruluyor
Ortaklığın veri merkezi ile sınırlı olmadığını kaydeden Taha Koç, "En ileri teknoloji, yapay zeka teknolojisi ve bulut teknolojilerine erişimini sağlayacağız. Ülkemizin dijital egemenliğini koruyacağız. Ülkemizin regülasyonlarına yüzde 100 uyumlu olacak. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak. Google Cloud ile hem Turkcell hem de Türkiye'nin geleceği için önemli bir adım atmış olduk.
Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir sayfa açtık. Türkiye, Google Cloud'un küresel ağında önemli bir yere sahip olacak. İlk yatırım maliyeti olmadan her zaman her yerden buluta ulaşmayı sağlayan bir hizmeti sunacağız. Dijital dünyanın omurgasının en üst versiyonu olan hiper ölçekli bulutu Türkiye'ye getiriyoruz.
Son 2 yıldır yoğun çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'ye mutlaka hiper ölçekli bir veri merkezi getireceğimizi söylemiştik. Şubat 2024'te ilk toplantımızı yaptık. Artık Türkiye'de bir hiper ölçekli veri merkezi olacak" diye konuştu.
Çevre ülkelere de hizmet verecek
Google Cloud'un yapay zeka, siber güvenlik, veri depolama ve veri işleme gibi sahip olduğu yüzlerce servisiyle devasa bir platformun oluşacağını anlatan Taha Koç, "Bu proje ile Türkiye, ilk kez kendi topraklarında hiper ölçekli bir bulut kapasitesine sahip olacak. Kurulacak Google Cloud Türkiye Bölgesi, Türkiye’ye ve çevre ülkelere de hizmet verecek. Bu Türkiye için, hem ekonomik hem de stratejik olarak yeni bir dönem demek. Ülkemiz, bölgenin veri üssü konumuna yükselecek" bilgilerini verdi.
Peki, Turkcell ne yapacak? Taha Koç, bu noktada şunları söyledi: "Bu projeyle birlikte, hiper ölçekli, birbirini yedekleyen, en ileri teknolojiye sahip üç cloud zone / merkez oluşturuyoruz. Bu merkezler birlikte çalışarak, Google Cloud Türkiye Bölgesi’ni oluşturacak. Biz buna region diyoruz. Böylelikle veri merkezi kapasitemizi, 2 katından fazlasına (100 MW) çıkaracağız. Bulut işlerimiz ve veri merkezlerimizle ilgili bütün fonksiyonlarımızı TDC Veri Merkezi şirketimiz altında birleştiriyoruz. Bu şirketimizle Turkcell ve Google Cloud’un gücünü bir araya getirerek, Türkiye’nin hem dijitalleşme hem de yapay zeka dönüşümüne liderlik edeceğiz. Bunu, kurumların her türlü yazılım, donanım ve entegrasyon ihtiyaçlarını uçtan uca sağlayarak yapacağız."
Bulut işlerine ciddi ivme kazandıracak
Koç, "Google Cloud ile yaptığımız bu anlaşmayla, Turkcell olarak 1 milyarlık yatırım yapacağız. Bu noktada çok önemli bir araştırma daha paylaşmak istiyorum. International Data Corporation’ın son projeksiyonuna göre, 2024’te Türkiye’de genel bulut hizmetleri pazarı 1,7 milyar dolar büyüklüğünde. 2029’da bu tutarın yıllık 4,2 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor.
Yaptığımız anlaşma ve bütün bulut işlerimizle bu büyümeye ciddi ivme kazandıracağız. Bu sayede yıllık 5 milyar doların üzerinde ekonomik değerin oluşmasını bekliyoruz. Tüm bu kazanımlar sayesinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak. Bunlardan belki de en önemlisi; tüm hizmetler Turkcell veri merkezlerinden sunulacağından, veriler yurt dışına çıkmayacak. Buraya dikkat çekmek istiyorum: Türkiye’nin regülasyonlarına ve uluslararası regülasyonlara tam uyumlu olacak. Kısacası, dijitalin geleceğini kendi topraklarımızda, kendi mühendislerimizle kuracak ve koruyacağız" mesajları verdi.
İşlemci tedariki garanti altına alınıyor
Google’la yapılacak anlaşmayla; çok yüksek sayıda işlemciye, çok yüksek depolama hacmine ve bunlarla çalışacak servislere sahip olacaklarını dile getiren Taha Koç, "Ve bunları tüm müşterilerimizin hizmetine açacağız. Peki, bu güç bize hangi alanlarda, ne fayda sağlayacak? Bunlardan ilki tabii ki yapay zeka alanı. Bildiğiniz gibi yapay zeka tabanlı herhangi bir servis geliştirmek veya kullanmak istediğimizde, hatırı sayılır sayıda işlemciye ihtiyaç duymaktayız. Büyük şirketler için bu işlemcilerin tedariği bir yıla kadar uzuyor. Küçük şirketler sipariş bile veremiyor.
Ve işlemci tedariği tabii ki ciddi bir ön yatırım gerektiriyor. Bu anlaşmayla, bu işlemciler Google Cloud ve Turkcell iş birliği ile Türkiye’de zaten hazır olacak. Böylelikle, devasa işlemci altyapısına sahip, en son teknoloji yapay zeka araçlarına ve büyük dil modellerine anında erişme ve onları kullanma şansımız ortaya çıkacak. Kullandığın kadar öde modeli ile de daha düşük maliyetlerle büyük bir esnekliğe sahip olacağız" ifadelerini kullandı.
“Onlarca Unicorn’un doğmasına vesile olacak”
Turkcell Genel Müdürü Koç, dijital dünyada hizmet vermek isteyen start-up’ların kuruluş aşamasında bir veri merkezi bulmak veya yapmak zorunda olduğunu söyledi. Koç, “Ciddi bir donanım yatırımına da mecbur. Bu altyapının kurulmasına ve bu kurulumu yönetecek uzman insan kaynağına ihtiyacı var.
Yani T0 dediğimiz başlangıç anında asıl işe değil de belki de kaynaklarının çoğunu altyapıya yatırmak durumunda kalıyorsunuz. Ve hata yapma lüksüne sahip değilsiniz. Google Cloud iş birliğiyle, aylar sürecek bu yatırımı dakikalarla ölçülebilecek sürelerde start-up’lara, girişimlere sunacağız. Esasen tüm yatırımlarda 'fikirden ürüne geçiş sürecini' kısaltacağız. Daha az risk alarak, daha çok fikri deneme şansını start-up’lara sunacağız. Bu da, daha hızlı inovasyon ve daha rekabetçi bir ekonomi ortaya çıkaracak.
Bu ileri teknolojiyi kullanarak, yazılım geliştirme yapan, yapay zeka tabanlı yeni teknolojiler üreten, siber güvenlik alanında çalışan, oyun geliştiren, finans teknolojileri üreten pek çok şirket ve start-up kurulacak. Ve belki de bu sayede onlarca piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde olan Unicornlar doğacak” şeklinde konuştu.
Google ne kadar yatırım yapacak?
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, veri merkezlerinin yerinin yakında paylaşılacağını, KAP'a yapılan bildirimde merkezlerin kurulumu ve hizmete başlama tarihi hedeflerinin açıklandığı aktardı. Buna göre, Turkcell, Türkiye'de 2028- 2029 yılları arasında faaliyete geçmesi planlanan yeni Google Cloud bölgesi için gerekli altyapının sağlanmasında Google Cloud ile iş birliği yapacak ve veri merkezi ağını genişletecek.
Bu yeni bölge üç veya daha fazla alandan (zone) oluşacak. Turkcell, bu iş birliği kapsamında 2032 sonuna kadar yapacağı yatırımın 1 milyar dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. Google tarafının ne kadarlık yatırım yapacağı ise henüz resmi olarak açıklanmazken, benzerlerine bakıldığında (2-6 milyar dolar) zaman içerisinde yine birkaç milyar doları aşması bekleniyor.
Bu anlaşma ile birlikte Google Cloud hizmetlerinin sunulmaya başladığını dile getiren Taha Koç, "200'den fazla hizmet de kullanıcıların hizmetine sunulacak. Buluta geçmiş ilk operatör olmak istiyoruz ve örnek olmak istiyoruz. Hizmet verilecek bölgeyi Güney Doğu Avrupa olarak isimlendiriyoruz. 5 milyar dolarlık ekonomik değerin Turkcell'e de finansal olarak çok büyük katkısı olacak. Dünyada yapay zeka yatırımlarını bir ortakla yaptıklarını gördük biz de böyle bir ortaklığa girdik" diye konuştu.
Kurian: Türkiye’ye yaptığımız uzun vadeli bir taahhüt
Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, anlaşmaya ilişkin konuşmasında, "Türkiye’de bir hiper ölçekli bulut bölgesi kurmayı planlıyoruz. Bu bölge, tüm bulut bilişim hizmetlerimizi Türkiye’ye getirecek ve dünya çapında 42 bulut bölgesinden oluşan küresel ağımıza bağlı olacak. Türkiye’de kuracağımız bulut bölgesi ABD’deki bir bulut bölgesinde gördüğünüz tüm özellikleri sunacak" dedi.
"Üç boyutlu bir ortaklık kuruyoruz"
Bu bölgenin hızlandırılmış işlem gücü, yüksek performanslı depolama, ağ altyapısı ve siber güvenlik araçlarını içereceğini açıklayan Kurian, şu bilgileri verdi: "Ayrıca veri işleme, analitik araçlar ve Google Cloud üzerinde çalışan sertifikalı çok geniş bir iş ortağı çözümleri paketi de sunulacak. Bu yatırım Türkiye’ye yaptığımız uzun vadeli bir taahhüt anlamına geliyor. Bu sayede Türkiye’deki şirketlerin temel Bilişim Teknolojileri sistemlerinin modernleştirmesi ve dijital dönüşüme katkı sağlayacağız.
Sadece veri merkezi ve altyapımızı Turkcell ile birlikte kurmuyoruz; aynı zamanda Turkcell de bu altyapıyı kendi iş hedefleri için de kullanacak. Ayrıca, Turkcell bizimle birlikte bu teknolojiyi Türkiye’deki şirketlere ulaştıracak. Turkcell ile üç boyutlu bir ortaklık kuruyoruz. Turkcell’in ülkedeki önemi göz önüne alındığında, bu yolculuğa Turkcell ile çıkmak bizim için çok değerli bir adım. Teknolojimizi bir ülkeye getirirken, her zaman o ülkenin ekonomik gelişimini destekleyecek temel teknolojileri sağlamayı amaçlıyoruz."
Kurumlar ne fayda sağlayacak?
Şu anda kurumların regülatif gereklilikler ve KVKK gibi sebeplerle uluslararası bulut servislerini kullanmadığını anımsatan Taha Koç, "Ancak bugün dünyada, bütün ileri teknolojiler hiper ölçekli bulut altyapılarında geliştiriliyor. Google Cloud iş birliğiyle; her ölçekten şirket, bankalar, e-ticaret şirketleri, kamu kurumları, üniversiteler, ARGE merkezleri yapay zeka ve büyük veri işleme olanaklarından yararlanabilecek. Bu sayede; akıllı şehir teknolojilerinde, finansal teknolojilerde, robotik geliştirme süreçlerinde yeni ilaçların geliştirilmesi gibi daha birçok alanda bu altyapıdan yararlanılacak. Bütün bu şirketlerimizin geliştireceği teknoloji, yurt dışına da ihraç edilecek" diye konuştu.
"Dijital dönüşüm yolculuğu hızlanacak"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anlaşmaya ilişkin şu açıklamaları yaptı: "Google Cloud ve Turkcell arasındaki bu iş birliği, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıracak. Bu anlaşma aynı zamanda lider global teknoloji markalarının, ekonomimizin gücüne, dayanıklılığına ve inovasyon kapasitesine duyduğu güveni gösteriyor. Bu imza, gelişmiş veri altyapısı ve yeni nesil bulut teknolojilerini dijital ekosistemimize entegre ederek hem kamu hem özel sektörde verimliliği artırarak inovasyonu teşvik edecek. Ayrıca bu iş birliği, dijital egemenliğimizi güçlendirme ve Türkiye’yi teknoloji, bağlantı ve sürdürülebilir büyümenin bölgesel merkezi haline getirme vizyonumuzu destekliyor."