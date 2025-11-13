Turkcell ile Google Cloud el sıkıştı: Buluta 1 milyar dolar yatıracak 5 milyar dolar değer yaratacak

Recep ERÇİN

Turkcell ile Google Cloud stratejik bir anlaşmaya imza attı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve Google Cloud CEO'su Thomas Curian'ın imzaladığı anlaşmaya göre, Tür­kiye'ye veri merkezleri kurula­cak. Üç veri merkezi ile Cloud Zo­ne oluşturulacak aynı zamanda Türkiye Google'ın Cloud Region merkezlerinden olacak. Anlaş­mada en kritik unsur ise Türki­ye'nin regülasyonlarına tabi olu­nacak. Böylece Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalırken, Türk şirket­lerin küresel bulut hizmetlerine erişimi sağlanacak.

Pandemiden sonra bir ilke de imza atıldı

Anlaşma Google'ın, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehri sınırları içinde yer alan Silikon Vadisi'deki kam­püsünde imzalandı. Törene özel olarak, Kovid-19 pandemisinden sonra ilk kez kampüste gazete­ci grubu ağırlandı. Biz de Turk­cell'in davetlisi olarak bu imza törenini yerinde takip ettik. Tö­rende konuşan Taha Koç, bu or­taklıkla birlikte, birbiri ile bağın­tılı üç yeni veri merkezi "Cloud Zone" kurulacağını ve Türki­ye'nin küresel ölçekte bir "Cloud Region" olacağını ifade etti. Turkcell'in iş birliği kapsamında 1 milyar dolarlık bir yatırım yapa­cağını açıklayan Taha Koç, oluşa­cak ekosistem sayesinde yıllık 5 milyar dolarlık değer yaratılaca­ğını ifade etti.

Hiper ölçekli veri merkezi kuruluyor

Ortaklığın veri merkezi ile sınır­lı olmadığını kaydeden Taha Koç, "En ileri teknoloji, yapay zeka tek­nolojisi ve bulut teknolojilerine erişimini sağlayacağız. Ülkemizin dijital egemenliğini koruyacağız. Ülkemizin regülasyonlarına yüz­de 100 uyumlu olacak. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak. Goog­le Cloud ile hem Turkcell hem de Türkiye'nin geleceği için önemli bir adım atmış olduk.

Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir sayfa açtık. Türkiye, Google Cloud'un küresel ağında önemli bir yere sahip ola­cak. İlk yatırım maliyeti olmadan her zaman her yerden buluta ulaş­mayı sağlayan bir hizmeti sunaca­ğız. Dijital dünyanın omurgasının en üst versiyonu olan hiper ölçekli bulutu Türkiye'ye getiriyoruz.

Son 2 yıldır yoğun çalışmalar ya­pıyoruz. Türkiye'ye mutlaka hiper ölçekli bir veri merkezi getireceği­mizi söylemiştik. Şubat 2024'te ilk toplantımızı yaptık. Artık Türki­ye'de bir hiper ölçekli veri merkezi olacak" diye konuştu.

Çevre ülkelere de hizmet verecek

Google Cloud'un yapay zeka, siber güvenlik, veri depolama ve veri işleme gibi sahip olduğu yüz­lerce servisiyle devasa bir plat­formun oluşacağını anlatan Ta­ha Koç, "Bu proje ile Türkiye, ilk kez kendi topraklarında hiper öl­çekli bir bulut kapasitesine sahip olacak. Kurulacak Google Cloud Türkiye Bölgesi, Türkiye’ye ve çevre ülkelere de hizmet vere­cek. Bu Türkiye için, hem eko­nomik hem de stratejik olarak yeni bir dönem demek. Ülke­miz, bölgenin veri üssü konu­muna yükselecek" bilgileri­ni verdi.

Peki, Turkcell ne ya­pacak? Taha Koç, bu noktada şunları söyledi: "Bu projeyle bir­likte, hiper ölçekli, birbirini ye­dekleyen, en ileri teknolojiye sa­hip üç cloud zone / merkez oluş­turuyoruz. Bu merkezler birlikte çalışarak, Google Cloud Türkiye Bölgesi’ni oluşturacak. Biz bu­na region diyoruz. Böylelikle veri merkezi kapasitemizi, 2 katından fazlasına (100 MW) çıkaracağız. Bulut işlerimiz ve veri merkezle­rimizle ilgili bütün fonksiyonla­rımızı TDC Veri Merkezi şirke­timiz altında birleştiriyoruz. Bu şirketimizle Turkcell ve Google Cloud’un gücünü bir araya getire­rek, Türkiye’nin hem dijitalleşme hem de yapay zeka dönüşümüne liderlik edeceğiz. Bunu, kurumla­rın her türlü yazılım, donanım ve entegrasyon ihtiyaçlarını uçtan uca sağlayarak yapacağız."

Bulut işlerine ciddi ivme kazandıracak

Koç, "Google Cloud ile yaptı­ğımız bu anlaşmayla, Turkcell olarak 1 milyarlık yatırım ya­pacağız. Bu noktada çok önem­li bir araştırma daha paylaşmak istiyorum. International Data Corporation’ın son projeksiyo­nuna göre, 2024’te Türkiye’de genel bulut hizmetleri pazarı 1,7 milyar dolar büyüklüğünde. 2029’da bu tutarın yıllık 4,2 mil­yar dolara çıkacağı öngörülüyor.

Yaptığımız anlaşma ve bütün bulut işlerimizle bu büyümeye ciddi ivme kazandıracağız. Bu sa­yede yıllık 5 milyar doların üze­rinde ekonomik değerin oluşma­sını bekliyoruz. Tüm bu kazanım­lar sayesinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak. Bunlar­dan belki de en önemlisi; tüm hiz­metler Turkcell veri merkezlerin­den sunulacağından, veriler yurt dışına çıkmayacak. Buraya dikkat çekmek istiyorum: Türkiye’nin regülasyonlarına ve uluslararası regülasyonlara tam uyumlu ola­cak. Kısacası, dijitalin geleceğini kendi topraklarımızda, kendi mü­hendislerimizle kuracak ve koru­yacağız" mesajları verdi.

İşlemci tedariki garanti altına alınıyor

Google’la yapılacak anlaşmay­la; çok yüksek sayıda işlemciye, çok yüksek depolama hacmine ve bunlarla çalışacak servislere sahip olacaklarını dile getiren Taha Koç, "Ve bunları tüm müş­terilerimizin hizmetine açaca­ğız. Peki, bu güç bize hangi alan­larda, ne fayda sağlayacak? Bun­lardan ilki tabii ki yapay zeka alanı. Bildiğiniz gibi yapay zeka tabanlı herhangi bir servis ge­liştirmek veya kullanmak iste­diğimizde, hatırı sayılır sayıda işlemciye ihtiyaç duymaktayız. Büyük şirketler için bu işlemci­lerin tedariği bir yıla kadar uzu­yor. Küçük şirketler sipariş bile veremiyor.

Ve işlemci tedariği tabii ki cid­di bir ön yatırım gerektiriyor. Bu anlaşmayla, bu işlemciler Goog­le Cloud ve Turkcell iş birliği ile Türkiye’de zaten hazır olacak. Böylelikle, devasa işlemci altya­pısına sahip, en son teknoloji ya­pay zeka araçlarına ve büyük dil modellerine anında erişme ve on­ları kullanma şansımız ortaya çı­kacak. Kullandığın kadar öde mo­deli ile de daha düşük maliyet­lerle büyük bir esnekliğe sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

“Onlarca Unicorn’un doğmasına vesile olacak”

Turkcell Genel Müdürü Koç, dijital dünyada hizmet vermek isteyen start-up’ların kuruluş aşamasında bir veri merkezi bulmak veya yapmak zorunda olduğunu söyledi. Koç, “Ciddi bir donanım yatırımına da mecbur. Bu altyapının kurulmasına ve bu kurulumu yönetecek uzman insan kaynağına ihtiyacı var.

Yani T0 dediğimiz başlangıç anında asıl işe değil de belki de kaynaklarının çoğunu altyapıya yatırmak durumunda kalıyorsunuz. Ve hata yapma lüksüne sahip değilsiniz. Google Cloud iş birliğiyle, aylar sürecek bu yatırımı dakikalarla ölçülebilecek sürelerde start-up’lara, girişimlere sunacağız. Esasen tüm yatırımlarda 'fikirden ürüne geçiş sürecini' kısaltacağız. Daha az risk alarak, daha çok fikri deneme şansını start-up’lara sunacağız. Bu da, daha hızlı inovasyon ve daha rekabetçi bir ekonomi ortaya çıkaracak.

Bu ileri teknolojiyi kullanarak, yazılım geliştirme yapan, yapay zeka tabanlı yeni teknolojiler üreten, siber güvenlik alanında çalışan, oyun geliştiren, finans teknolojileri üreten pek çok şirket ve start-up kurulacak. Ve belki de bu sayede onlarca piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde olan Unicornlar doğacak” şeklinde konuştu.

Google ne kadar yatırım yapacak?

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, veri merkezlerinin yerinin yakında paylaşılacağını, KAP'a yapılan bildirimde merkezlerin kurulumu ve hizmete başlama tarihi hedeflerinin açıklandığı aktardı. Buna göre, Turkcell, Türkiye'de 2028- 2029 yılları arasında faaliyete geçmesi planlanan yeni Google Cloud bölgesi için gerekli altyapının sağlanmasında Google Cloud ile iş birliği yapacak ve veri merkezi ağını genişletecek.

Bu yeni bölge üç veya daha fazla alandan (zone) oluşacak. Turkcell, bu iş birliği kapsamında 2032 sonuna kadar yapacağı yatırımın 1 milyar dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. Google tarafının ne kadarlık yatırım yapacağı ise henüz resmi olarak açıklanmazken, benzerlerine bakıldığında (2-6 milyar dolar) zaman içerisinde yine birkaç milyar doları aşması bekleniyor.

Bu anlaşma ile birlikte Google Cloud hizmetlerinin sunulmaya başladığını dile getiren Taha Koç, "200'den fazla hizmet de kullanıcıların hizmetine sunulacak. Buluta geçmiş ilk operatör olmak istiyoruz ve örnek olmak istiyoruz. Hizmet verilecek bölgeyi Güney Doğu Avrupa olarak isimlendiriyoruz. 5 milyar dolarlık ekonomik değerin Turkcell'e de finansal olarak çok büyük katkısı olacak. Dünyada yapay zeka yatırımlarını bir ortakla yaptıklarını gördük biz de böyle bir ortaklığa girdik" diye konuştu.

Kurian: Türkiye’ye yaptığımız uzun vadeli bir taahhüt

Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, anlaşmaya ilişkin konuşmasında, "Türkiye’de bir hiper ölçekli bulut bölgesi kurmayı planlıyoruz. Bu bölge, tüm bulut bilişim hizmetlerimizi Türkiye’ye getirecek ve dünya çapında 42 bulut bölgesinden oluşan küresel ağımıza bağlı olacak. Türkiye’de kuracağımız bulut bölgesi ABD’deki bir bulut bölgesinde gördüğünüz tüm özellikleri sunacak" dedi.

"Üç boyutlu bir ortaklık kuruyoruz"

Bu bölgenin hızlandırılmış işlem gücü, yüksek performanslı depolama, ağ altyapısı ve siber güvenlik araçlarını içereceğini açıklayan Kurian, şu bilgileri verdi: "Ayrıca veri işleme, analitik araçlar ve Google Cloud üzerinde çalışan sertifikalı çok geniş bir iş ortağı çözümleri paketi de sunulacak. Bu yatırım Türkiye’ye yaptığımız uzun vadeli bir taahhüt anlamına geliyor. Bu sayede Türkiye’deki şirketlerin temel Bilişim Teknolojileri sistemlerinin modernleştirmesi ve dijital dönüşüme katkı sağlayacağız.

Sadece veri merkezi ve altyapımızı Turkcell ile birlikte kurmuyoruz; aynı zamanda Turkcell de bu altyapıyı kendi iş hedefleri için de kullanacak. Ayrıca, Turkcell bizimle birlikte bu teknolojiyi Türkiye’deki şirketlere ulaştıracak. Turkcell ile üç boyutlu bir ortaklık kuruyoruz. Turkcell’in ülkedeki önemi göz önüne alındığında, bu yolculuğa Turkcell ile çıkmak bizim için çok değerli bir adım. Teknolojimizi bir ülkeye getirirken, her zaman o ülkenin ekonomik gelişimini destekleyecek temel teknolojileri sağlamayı amaçlıyoruz."

Kurumlar ne fayda sağlayacak?

Şu anda kurumların regülatif gereklilikler ve KVKK gibi sebeplerle uluslararası bulut servislerini kullanmadığını anımsatan Taha Koç, "Ancak bugün dünyada, bütün ileri teknolojiler hiper ölçekli bulut altyapılarında geliştiriliyor. Google Cloud iş birliğiyle; her ölçekten şirket, bankalar, e-ticaret şirketleri, kamu kurumları, üniversiteler, ARGE merkezleri yapay zeka ve büyük veri işleme olanaklarından yararlanabilecek. Bu sayede; akıllı şehir teknolojilerinde, finansal teknolojilerde, robotik geliştirme süreçlerinde yeni ilaçların geliştirilmesi gibi daha birçok alanda bu altyapıdan yararlanılacak. Bütün bu şirketlerimizin geliştireceği teknoloji, yurt dışına da ihraç edilecek" diye konuştu.

"Dijital dönüşüm yolculuğu hızlanacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anlaşmaya ilişkin şu açıklamaları yaptı: "Google Cloud ve Turkcell arasındaki bu iş birliği, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıracak. Bu anlaşma aynı zamanda lider global teknoloji markalarının, ekonomimizin gücüne, dayanıklılığına ve inovasyon kapasitesine duyduğu güveni gösteriyor. Bu imza, gelişmiş veri altyapısı ve yeni nesil bulut teknolojilerini dijital ekosistemimize entegre ederek hem kamu hem özel sektörde verimliliği artırarak inovasyonu teşvik edecek. Ayrıca bu iş birliği, dijital egemenliğimizi güçlendirme ve Türkiye’yi teknoloji, bağlantı ve sürdürülebilir büyümenin bölgesel merkezi haline getirme vizyonumuzu destekliyor."