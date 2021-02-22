Turkcell, kârını gelirinden çok artırdı

Turkcell Grubu, 2020 yılını tüm alanlarda büyümeyle kapattı. Gelirlerini geçen yıla göre yüzde 15,8 artışla 29,1 milyar TL’ye çıkaran Turkcell’in 2020 net kârı geçen yıla göre yüzde 30,5 artarak 4,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü yüzde 17,7 artışla 12,3 milyar TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. FVÖK 6,3 milyar TL’ye yükselirken, FVÖK marjı da yüzde 21,6 olarak gerçekleşti. Mobil bileşik ARPU (M2M Hariç) büyümesi yıldan yıla yüzde 15 artışla 49,1 TL’ye ulaştı. Müşteri sayısını geçen yıla göre 1,1 milyon yükselten Turkcell, faturalı müşteri bazını ise net 1,6 milyon artırarak bu alanda son 11 yılın rekorunu kırdı.

Gelirlerde yüzde 15 büyüme bekliyor

Turkcell 2021 yılı için yüzde 14 - yüzde 16 aralığında gelir büyümesi, yaklaşık 14 milyar TL FAVÖK, gelirlerinin yüzde 20’si kadar ise operasyonel yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor.

2021 yılında üstün altyapımız üzerine bina ettiğimiz stratejik odak alanlarımızda güçlü büyümemizi sürdüreceğiz” diyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefimize 2021 yılında da ulaşacağız. Ayrıca 500 bin yeni haneye fiber altyapı kazandıracağız. Faturalı abone bazımız daha da artacak. Şirketleşen dijital servislerimiz potansiyel kurumsal iş birlikleri, oyun ve TV alanına yaptığımız yatırımlar ile 2021 yılında da güçlü büyümesini sürdürecek. Böylece dijital servislerimizin tekil gelir büyümesi yüzde 25 artacak. Dijital iş servisleri şirketimiz kurumların dijitalleşme alanında güvenilir danışmanı olmayı sürdürecek. Bilişim teknolojileri servisleri pazarında 1. sıraya yerleşerek lider olacağız. Önümüzdeki dönemde Paycell’in sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Dijital abonelik düzenleme çağrısı yaptı

Turkcell’in 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital aboneliğin yaygınlaşması için ilgili kurumların gerekli yönetmelikleri hayata geçirmelerini beklediklerini söyleyerek bu konuda düzenleyici kurumların hareket etmesi için çağrıda bulundu. Dijital aboneliğin halihazırda mağazalarda hayata geçirildiğini, tabletlerden müşterilerin kimlik bilgilerinin dijitalleştirildiğini, e-devlet kullanmaya başladıklarını belirten Erkan, “Bu konuda yönetmelikleri ve çalışmayı bekliyoruz. Düzenleyici kurumların hızlı hareket etmesi konusunda da çağrıda bulunuyorum” dedi.