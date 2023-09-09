Turkcell KKTC’yi 4.5G hızına çıkardı

Turkcell, toplam 193 milyon dolarlık yatırımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 4.5G teknolojisi ile buluşturdu. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in ev sahipliğinde düzenlenen lansmana KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’den birçok bakan ile Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu katıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4.5G teknolojisiyle tüm hizmet ve ürünler, KKTC’deki bireysel ve kurumsal müşterilere Kuzey Kıbrıs Turkcell’in altyapısıyla sunulacak.

Kullanıcılar, internete 10 kata kadar daha hızlı erişebilirken, ayrıca bulundukları her yerden 4.5G istasyonuna kolay erişim sağlayan ve 100Mbps hız sunabilen SUPERBOX hizmetinden de faydalanabilecek. Geçtiğimiz yıl, KKTC 4G ve 5G frekans ihale sürecindeki en geniş frekans bandı alımı sayesinde 2,5 kat kapasite artışı yakalayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4.5G’nin devreye alınmasıyla nüfusun yüzde 99,6’sında kapsama sağlıyor ve baz istasyonlarının tümünde LTE servisini erişilebilir hale getiriyor.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 24 yıldır yürüttüğümüz faaliyet ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülke ekonomisine yaklaşık 1,1 milyar dolar katkı sunduk. Bugün de Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Kuzey Kıbrıs’ta 4.5G teknolojisini ilk sunan operatör olduk” dedi.