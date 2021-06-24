Turkcell, kurumsal marka yapılanmasını değiştirdi

Turkcell, kurumsal marka yapılanmasında değişiklik yaptığı yeni marka ekosistemini tanıttı. "Telekom operatörlüğünden çok daha öte dijital markalar ekosistemine dönüşüm" olarak tanımlanan yeni marka ekosistemi döneminde BiP, Dergilik, fizy, Paycell gibi tüm dijital çözüm ve servis markaları tek Turkcell çatı markası altında konumlanacak.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, dijital okuryazarlık, dijital vatandaşlık gibi konuların tahmin edilenden çok daha hızlı geliştiğini belirterek, "Biz de bu değişim ve gelişim karşısında markamızı dijital operatörden sınırların ötesine taşıyarak daha yenilikçi, daha genç, daha teknolojik ve daha hayatın içinden bir ekosisteme dönüştürdük. Yeni ekosistemde müşterilerin sadece Turkcell hattına sahip kişiler olmadığı, hattan bağımsız olarak herhangi bir Turkcell ürününü kullanan herkesin Turkcell'li olduğu bir yapıya dönüştük. Geliştirdiğimiz tüm ürün ve hizmetler, 'şimdiki normal'in, dolayısıyla yeni hayatımızın önemli parçaları halini aldı. Bizim için BiP'te sohbet eden de, Fizy'de müzik dinleyen de, Dergilik'ten gazete/dergi okuyup alışverişini Paycell'den yapan da birer Turkcell'li. Müşterilerimiz Turkcell'in kurum kültürünü ve kapsayıcılığını tüm şirketlerimizde görecek." diye konuştu.