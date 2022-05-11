Turkcell mağazaları engelleri kaldırdı

Engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımlarına destek olmak isteyen Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde toplam 103 ‘engelsiz mağaza’ konseptini hayata geçirdi. Mevcut mağazaları engellilerin rahat ziyaret edebilmesi için yeniden tasarlayan Turkcell’in mağazalarında ayrıca çeşitli sosyal destek kampanyaları da yürütülüyor.

Turkcell’in engelsiz mağazalarında vitrinde ‘engelsiz mağaza ikonu’ yer alıyor. Mağazalarda görme engelliler için hissedilebilir zemin ve Braille etiketleme bulunurken, Hayal Ortağım uygulaması üzerinden de kapalı alanlarda navigasyon teknolojisi kullanılıyor. Aynı zamanda işitme engellilere özel işaret diliyle hizmet verilirken yine işitme engellilere, görüntülü çağrı merkezimiz çalışanlarımızın tabletinden hızlıca bağlanarak destek verebiliyor. Bedensel engelliler için de çeşitli çözümler barındıran engelsiz mağazalarda, akülü tekerlekli sandalye şarj noktası, kasa ve akıllı destek ünitelerinin bedensel engellilerin ergonomisine uygun şekilde alçak olması ön plana çıkan çözümler arasında yer alıyor.

Kapsayıcı Turkcell çözümlerini tüm satış kanallarında müşterilerle buluşturduklarını belirten Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, yaptıkları tüm yatırımlarda, ürün ve servislerine erişimde kimseyi geride bırakmadıklarını söyledi.

Özdal, “Hem kapsayıcı hem de erişilebilir satış stratejilerimizin bir sonucu olan ve Aralık 2020’de İcra Kurulu onayıyla GSMA Erişilebilirlik Prensipleri’nin arasına eklenen engelsiz mağaza projemizle, engelli bireylerin de Turkcell deneyimini rahatça yaşayabileceği bir konsept oluşturduk. İçerik konusunda zengin ve ülke geneline yayılmış ‘teknoloji mağazası’ anlayışımız sayesinde engellilerin yaşam alanlarını kapsayıcı desteğimizi sürdürüyoruz ve bu yönde çalışmalarımız devam edecek” dedi.