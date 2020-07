Turkcell, New York Borsası'nda 20. yılını kutluyor

10 Temmuz 2020

Turkcell, hisselerinin New York Borsası'nda işlem görmeye başlamasının 20. yıl dönümünü kutluyor. Kuruluşundan bu yana Türkiye ekonomisine 50 milyar TL'nin üzerinde katkı yapan Turkcell, hisseleri New York Borsası'nda işlem gören ilk ve tek Türk şirketi durumunda.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, kuruluşunun üzerinden 26 yıl geçen Turkcell'in bu sürede Türkiye'nin en değerli markalarından birisi haline geldiğini belirtti. Aksu, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi 20 yıldır New York Borsası'nda temsil eden ilk ve tek Türk şirketiyiz. Halka açık hisselerimizin altıda biri New York Borsası’nda işlem görüyor. Türkiye’de geliştirdiğimiz dijital servis ve ürünlerimizi dünyanın her köşesine ihraç ederek ülkemizin ekonomisine katkıda bulunan, on binlerce kişiye istihdam sağlayan büyük bir aileyiz. Hedefimiz önümüzdeki dönemde sadece Türkiye’de değil global arenada da önemli bir oyuncu haline gelmek. Türkiye'den kazandığını Türkiye'ye yatıran bir şirket olarak bundan sonra da ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz.

En yüksek teknolojiye sahip veri merkezlerimiz ve yerli dijital servislerimiz sayesinde ülkemizin verisinin ülkemizde kalmasını ve değere dönüşmesini sağlıyoruz. Kendisini milli teknoloji hamlesinin önemli birer paydaşı olarak kabul eden tüm Turkcell'liler, ülkemizin teknoloji üreten ülke olma hedefine var güçleriyle destek olmaya devam edecek."



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan:

Son 5 yılda 31 milyar TL'lik yatırım yapıldı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise Turkcell gibi dev bir markanın yöneticiliğini sürdürmekten gurur duyduğunu belirtti. Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Turkcell olarak bayrağımızı uluslararası alanda daha da yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Bu ülkeden daha fazla global marka çıkarmak en büyük hayalimiz. 26 yıl önce kurulan ve 20 yıldır da hisseleri New York Borsası’nda işlem gören Turkcell, aradan geçen sürede dijital servisleri dünyanın dört bir köşesinde kullanılan bir şirket haline geldi. Kurulduğumuz günden beri birçok ilke imza attık, ülkemize yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da ilklerin markası olmaya devam edeceğiz. 5G’de, yerli yapay zekada, yerli ve milli mobil ödeme sistemlerinde öncü olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Turkcell yaptıkça Türkiye kazandı, bundan sonra da biz başardıkça Türkiye kazanmaya devam edecek.

Turkcell sadece son 5 yılda 31 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Turkcell Türkiye'nin kesintisiz iletişim ve hizmet için yatırımlara devam ediyor ve 2019 yılında 7 milyar TL'den fazla yatırım yaptı. Önümüzdeki dönemde de başta yeni nesil teknolojiler olmak üzere altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."