"Turkcell olarak sanallaşma teknolojisi sayesinde 5G'ye şimdiden hazırız"

Turkcell, son 4 yılda gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla 5G teknolojisine geçişe hazır konumuna geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell, hayata geçirdiği sanallaşma programı sonrasında, sabit ve mobil altyapısından sağladığı servislerin kapasitesinin yüzde 70'ini bulut şebeke üzerinden yönetiyor.

Bu iletişim altyapı sayesinde Turkcell; mobil trafik, yüksek kapasite ve düşük gecikme ihtiyaçlarını talebe göre yöneterek, müşterilerin anlık kapasite artışlarından etkilenmemelerini sağlıyor. Ayrıca Turkcell’in sanallaşma altyapısı, Yazılım Tabanlı Geniş Alan Ağı (SD-WAN) ve Yazılım Tabanlı Geniş Bant Erişimi (SEBA) gibi sabit şebeke platformlarının da etkin olarak kullanılmasına imkan tanıyor.

"EMEA bölgesinde lider operatörlerden biriyiz"

Bulut şebeke altyapıları sayesinde bu konuda da dünyanın önde gelen operatörleri arasında yer aldıklarını belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, bulut şebeke mimarilerinin özel haberleşme altyapı donanımları yerine standart sunucular kullanan ve bunlar üzerinde çalışan sanal servislerden oluştuğunu söyledi.

Bu yapının en önemli özelliklerinden birinin artan kapasite ihtiyaçlarını çok daha kısa sürede sağlayabilmeleri olduğunu aktaran Sezgin, "Örneğin, son dönemde yerli iletişim ve yaşam platformumuz BiP'e gelen yoğun talebi bulut şebeke mimarimiz sayesinde kolayca karşıladık ve kesintisiz hizmet sağladık." dedi.

"6 Tbps’ye ulaşan sanal kapasitemiz ve bu alanda aldığımız uluslararası ödüllerle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde lider operatörlerden biriyiz" diyen Sezgin, geliştirdikleri yapay zekâ çözümleriyle entegre bir şekilde çalışan yeni şebeke altyapılarıyla yeni uygulama ve servisleri hızlı bir şekilde kullanıma sunabildiklerini vurguladı.

Sezgin, "Sanallaşma teknolojileri, aynı zamanda 5G teknolojisinin de altyapısını oluşturan temel bileşenlerden biri. Bu teknoloji sayesinde 5G’ye ve geleceğin iletişim dünyasına şimdiden hazırız." şeklinde konuştu.