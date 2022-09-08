Turkcell Pasaj Azerbaycan’da

Türkiye’nin sadece elektronik kategorisinde satış yapan pazaryeri platformu Turkcell Pasaj, 8 Eylül itibarıyla Azerbaycan’a hizmet vermeye başlıyor.

Pasaj, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, hobi ürünlerinden anne-bebek-çocuk ürünlerine kadar onlarca kategoride binlerce ürünü çeşitli fırsat ve indirimlerle Azerbaycan’a ulaştıracak. Lansmana özel Eylül ayı boyunca her 500 TL ve üzeri alışverişe 50 TL’lik hediye çeki kampanyası yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Toplumsal dönüşümün hızla yaşandığı ve ihtiyaçların değiştiği bu dönemde, Turkcell olarak çekim güçleri ile müşterilerini hayata bağlamaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize Turkcell mağazalarımız, alternatif satış kanallarımız, online kanalımız, Turkcell uygulamamız, Turkcell Pasaj uygulamamız, fiber ve DSL çözüm merkezlerimiz ve kurumsal satış kanallarımızla müşteri odaklı hizmet ve çözümler sunuyoruz. Türkiye ve yurt dışı faaliyetlerimizde tedarik ağımızı direkt operasyonlarımızda olduğu gibi çevik, esnek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla ana iş süreçlerimizi, lojistik ve teknolojilerimizi bütünsel bir yaklaşım ile tedarikçilerimizden destek alarak yeniden yapılandırıyoruz.

Son olarak Türkiye’nin pazaryeri Turkcell Pasaj’ı Azerbaycan’a açarak, ülkemizden sonra Azerbaycan’da da elektronik alışverişinin öncelikli adresi olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Turkcell Pasaj’ın global pazarlardaki ağını genişletmeye devam edeceğiz."

Herkese açık pazaryeri

Verilen bilgiye göre, tüm operatör müşterilerinin yararlanabildiği Turkcell Pasaj’dan satın alınan ürünler, Turkcell Pasaj müşterilerine bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde, Azerbaycan’a ise 3 iş günü içerisinde teslim edilirken, aynı zamanda kolay iptal ve iade hakları sunuluyor.

Platformdaki tüm ürünlerde ortalama kargoya verilme süresi ise 1 iş günü. Satın alınan ürünlerin tamamı doğa dostu ve dönüştürülebilir kartondan üretilen geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor.