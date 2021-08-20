Turkcell Pasaj’ın cirosu 6 ayda 3 kat arttı

Alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne ev sahipliği yapan elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, gün geçtikçe daha da büyüyor.

Müşterilerine telefondan süpürgeye, hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürün sunan platformun cirosu, son altı ayda geçen yılın aynı tarih aralığına göre 3 kattan fazla artış gösterdi. Söz konusu dönemde turkcell.com.tr trafiğinde yüzde 55, ilk kez alışveriş yapan kullanıcı sayısında ise yüzde 50’lik artış yaşandı.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, salgın döneminde müşterilerinin artan online alışveriş ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla açtıkları Turkcell Pasaj’ın gösterdiği hızlı büyümeden son derece memnun olduklarını ifade etti.

Turkcell Pasaj’ı kurarken birinci önceliklerinin, müşterilerin ihtiyaç duyduğu güvenilir ve kaliteli alışveriş ortamını oluşturmak olduğunu belirten Özdal, "Platformun son 6 ayda gösterdiği performans, bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne kadar verimli olduğunu, dolayısıyla da müşterilerimizin Turkcell markasına duydukları güvenin bir kez daha tescillendiğini gösteriyor." dedi.