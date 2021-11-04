Turkcell, Paycell'i büyütmek için hisse satıyor
Turkcell, Paycell markasıyla tanınan bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'nde kısmi hisse satışı alternatiflerini değerlendirmeye karar verdiğini ve bunun için JPMorgan'a yetki verileceğini açıkladı.
Turkcell, Paycell markasıyla ödeme çözümleri sunan bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin mevcut ve farklı pazarlarda büyümesini hızlandırmak adına kısmı hisse satışını gündemine aldı.
Paycell'in iş hacminin büyütülmesi stratejisi kapsamında, şirkete kaynak sağlanması amacıyla kısmi hisse satışı alternatiflerini değerlendirmesi için yatırım bankası J.P. Morgan Securities yetkilendirildi.
Şirketten yapılan KAP açıklamasında potansiyel yatırımcılarla görüşmelerim bu ay itibarıyla başlatılacağı belirtildi.