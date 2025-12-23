Turkcell Suriye'de uluslararası dolaşımı başlattı
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 23 Aralık itibarıyla Suriye’de uluslararası dolaşım hizmetinin başlatıldığını açıkladı.
Koç, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'a görevinde başarılar diledi.
Turkcell Genel Müdürü Koç, "Bu vesileyle Turkcell olarak, 23 Aralık 00.00 itibarıyla Suriye'de uluslararası dolaşımı başlattığımız bilgisini de paylaşmak isterim. Suriye'de bulunacak Turkcell abonelerimiz hatlarını kullanabilecekler. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.