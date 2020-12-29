Turkcell, teknoloji ile 100 bin engellinin ve 30 bin öğrencinin yaşamını kolaylaştırdı

Turkcell, başta engelli bireyler olmak üzere eğitim ve sürdürülebilirlik alanlarında yaptığı çalışmalarla 2020 yılında 100 bini aşkın bireyin ve ailesinin hayatına dokundu. Geliştirdiği teknolojilerle insan hayatına değer katmayı amaçlayan Turkcell, Türkiye’nin dijital dönüşümünün yanı sıra sürdürülebilir bir gelecek için projelerine devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirilen "Zeka Gücü" ile yeni açılan sınıflar ve pandemi sebebiyle uzaktan devam eden eğitimlerle birlikte bu yıl 30 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. Ayrıca pandemi sürecinde fikir üretmeye devam eden öğrenciler, yüz siperi tasarlayarak binlerce sağlık çalışanına destek oldu. Turkcell tarafında dağıtılan 3D printerlar ile sağlık çalışanları için yüz siperi üretildi.

Bu yıl, Zeka Gücü projesi kapsamında, binden fazla öğrenciye Maker ve Robotik Kodlama Kiti dağıtıldı, 14 yeni laboratuvar ve 41 şehirde 59 Zeka Gücü Laboratuvarı kuruldu. Yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde online eğitimlere ağırlık verildi. 50 bin saat online eğitim verilirken, web sitesinde de 5 milyondan fazla eğitim içeriği görüntülendi. Teknofest’te Türkiye’nin birçok şehrinden Zeka Gücü öğrencileri ödüllere layık görüldü.

Turkcell 100 binden fazla engelli bireyin yaşamına dokundu

Engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılmaları için de projeler geliştiren Turkcell, bu yıl "Engel Tanımayanlar" çatısı altındaki "Engelsiz Eğitim Programı", "Engelsiz Spor", "İçimdeki Hazine", "Hayal Ortağım", "Engelsiz Akademi" ve "Turkcell Diyalog Müzesi" ile 100 binden fazla engelli bireye ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı engelli okullarına kurulan teknoloji sınıfları ve meslek atölyeleri ile görme, işitme ve zihinsel engelli çocuklar için hayata geçirilen "Engelsiz Eğitim Programı" ile 2020 yılında 20 bin öğrenci ve ailesine ulaşıldı. 2020 yılında Turkcell, bu program kapsamında Gaziantep BİLSEM açılışıyla birlikte Türkiye genelinde bine bine yakın görme engelli öğrenciye Braille baskılı robotik kit dağıttı. Görme engelli öğrenciler bu özel kitlerle birçok projeyi uzaktan eğitim desteği ile hayata geçirdi. Türkiye genelindeki engelli okullarına bu yıl spor sınıfları ve eğitim desteğini "Engelsiz Spor" ismiyle başlatan Turkcell, bu proje ile 11 sınıfta 5 bine yakın öğrenciye ulaştı.

10 bin kişi Turkcell Diyalog Müzesi'ni ziyaret etti

"Turkcell Diyalog Müzesi" çatısı altında 2013’te "Karanlıkta Diyalog", 2016’da ise "Sessizlikte Diyalog" deneyim sergilerini hayata geçiren Turkcell, tüm vatandaşların, engelli bireylerin günlük deneyimlerini yaşayabilmelerine imkan sağlıyor. Toplumsal farkındalığın üst seviyede yaşandığı müzede 50’ye yakın görme ve işitme engelli rehber istihdam ediliyor. 2020 yılında Turkcell Diyalog Müzesi'ni 10 bine yakın kişi ziyaret etti.

Engelli birey ve ailelerinin sosyal bariyerleri daha kolay aşabilmesi adına hayata geçirilen "Engelsiz Akademi" eğitim platformundaki “Engelsiz Yaşam” eğitimleriyle 3 bine yakın kişi ve ailesine erişim sağlandı. Platformda görme engelliler için iOS, Android akıllı telefon eğitimleri, engelli bireylerin aileleri için eğitimler, Türk İşaret Dili eğitimleri yer alıyor.

Otizmli çocukların için özel eğitim sınıfları ve mobil uygulama olarak tasarlanan "İçimdeki Hazine" projesi ile 2020 yılında 30 binden fazla otizmli öğrenciye ulaşıldı. Projenin başından bu yana ise 60 bine yakın otizmli öğrencinin gelişimine destek sağlandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki otizmli çocukların eğitimine destek olan projenin mobil uygulamasında; çocuk psikologları ve eğitmenler eşliğinde geliştirilen eğitim içerikleri ile çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerine destek olmanın yanı sıra, aileler ve özel eğitim öğretmenleri için de anlık rapor ve bilgilendirici içerikler sunuluyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 18 ildeki okulda Turkcell’in kurduğu 21 adet İçimdeki Hazine özel sınıflarında 3 bine yakın otizm spektrum bozukluğu veya öğrenme zorluğu yaşayan çocuğun eğitimine destek olunuyor.

Görme engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmalarını amaçlayan "Hayal Ortağım" uygulaması ile de 2020’de görme engelli bireyler birçok filme sesli betimleme özelliği sayesinde erişebildi. Bu yıl İstanbul dışında da gerçekleşen etkinlikler sayesinde Anadolu illerinden birçok genç Hayal Ortağım’ın sesli betimleme teknolojisi sayesinde hiçbir görsel detayı kaçırmadan sinema salonunda film keyfi yaşadı.

Elektronik atık seferberliği 6,5 ton atık toplandı

Geçen yıl '2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Turkcell, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik inisiyatiflerinden biri olan CDP (Carbon Disclosure Project)’ye sunduğu raporla skorunu yükseltti. Ayrıca Turkcell mağazalarında başlayan elektronik atık seferberliği sonucunda 2020 yılında 6,5 ton atık toplandı. Bu atıklardan gelen gelir Eylül ayına kadar çocukların nitelikli eğitimi için TEGV’e aktarıldı. Eylül ayından bu yana toplanan gelir, pandemi nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs olarak bağışlanıyor.

Öte yandan Turkcell, zor günlerde vatandaşa destek olmayı sürdürdü. Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından 350 esnafa ve 200 aileye hibe desteğinde bulunan Turkcell, İzmir depreminde gönüllü çalışanlara yönelik hızlı ve kesintisiz iletişim kuralabilmesi için özel bir iletişim paketi oluşturdu.

Teknoloj sayesinde iletişim ve sosyal farkındalık arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ilk günden bu yana kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle Turkcell olarak insanların hayatında özel bir yer edindiklerini söyledi.

"2020 yılında yaşadığımız pandemi süreci dayanışmanın, toplumsal fayda gözeten projelerin ve sosyal hayatın ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu hatırlamamızı sağlarken, teknolojinin özellikle bu noktadaki gücünü ortaya koydu" diyen Erkan, dijital uygulamalar sayesinde mesafelerin azaldığına, iletişim ve sosyal farkındalığın daha da arttığına dikkat çekti.

Sosyal bariyerleri ortadan kaldırmak, toplumsal fırsat eşitliğine destek olarak refahı arttırmak için teknolojinin kaldıraç etkisini kullanan bir teknoloji şirketi olduklarını belirten Erkan, "Bu zorlu dönemde de devam ettiğimiz projelerimizle gördük ki; teknoloji hepimizi ortak bir noktada buluşturmaya, geleceğe pencere açmaya ve umut vermeye devam ediyor. Çeyrek asırdır olduğu gibi 2020’de de 100 bini aşkın vatandaşımızın hayatına değer katabildiğimiz için gururluyuz. Önümüzdeki yıllarda da projelerimizle insanları hayata tam ve eşit bağlamaya, onları gülümsetmeye ve sahip oldukları potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.